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Фундук и иргу будут выращивать в Беларуси
05.09.2018 13:11 — Новости Общества | БелТА
Фундук. Фото Pixabay
5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется выращивать в промышленных масштабах фундук и иргу, сообщил сегодня журналистам заместитель директора по научной работе Института плодоводства Анатолий Криворот, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Мы делаем упор на развитие нетрадиционных для нашей страны культур. К ним видим большой интерес. В частности, разрабатываем новые сорта винограда. Рассматриваем возможность выращивать в промышленных масштабах иргу, начата закладка фундучных садов", - отметил Анатолий Криворот.
/Будет дополнено/.-0-
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5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется выращивать в промышленных масштабах фундук и иргу, сообщил сегодня журналистам заместитель...
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