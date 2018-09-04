Фундук и иргу будут выращивать в Беларуси

Фундук. Фото Pixabay

5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется выращивать в промышленных масштабах фундук и иргу, сообщил сегодня журналистам заместитель директора по научной работе Института плодоводства Анатолий Криворот, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы делаем упор на развитие нетрадиционных для нашей страны культур. К ним видим большой интерес. В частности, разрабатываем новые сорта винограда. Рассматриваем возможность выращивать в промышленных масштабах иргу, начата закладка фундучных садов", - отметил Анатолий Криворот.

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