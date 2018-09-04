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Книжные новинки презентуют на «Славянских литературных дожинках-2018» в Гомеле

05.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые книги писателей трех стран презентуют на ХIII Международном фестивале «Славянские литературные дожинки-2018», который пройдет 6-8 сентября в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Владимир Гаврилович.

На литературный форум прибудут делегации Союзов писателей Беларуси, России, Украины, а также молодые авторы из этих стран. Во время открытия в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В. Ленина будут названы победители регионального литературного конкурса «Православие — моя надежда». В программу «Дожинок» включен и ІІ Форум молодых литераторов и любителей художественного творчества «Слово». Его участники представили свои работы в четырех тематических конкурсах, два из которых посвящены жизни и творчеству белорусского поэта и переводчика, лауреата Государственной премии Беларуси Анатолия Гречанникова. 7 сентября в честь 80-летия со дня рождения знаменитого земляка откроют мемориальную доску в Гомеле.

Основной презентационной площадкой новых изданий будет городской центр культуры. Здесь представят книги, которые вышли в нынешнем году. Среди новинок — совместный сборник произведений членов Союза писателей Украины и гомельских авторов «Десна», сборники Гомельского отделения Союза писателей Беларуси и Ростовского, Краснодарского, Брянского, Курского отделений Союза писателей России по итогам фестиваля «Берега дружбы». Творческий урожай дополнит и альманах «Литературная Гомельщина-2018», посвященный Году малой родины.

Также в программе выставки народных культур и традиционного ремесленничества, перекличка славянских литераторов, мастер-классы, творческие вечера, встречи с читателями и др. Праздник продолжится 8 сентября на площадках Калинковичского и Ельского районов.

Фестиваль «Славянские литературные дожинки» проходит в Гомеле с 2007 года и уже стал своеобразным брендом региона.

 
Теги: Гомель
 
 
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5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые книги писателей трех стран презентуют на ХIII Международном фестивале «Славянские литературные дожинки-2018», который пройдет 6-8...
 
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