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СК устанавливает обстоятельства ДТП в Дзержинском районе, в котором пострадали трое детей

05.09.2018 13:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге М1, в котором пострадало трое детей.

Как сообщает пресс-служба СК, авария произошла 31 августа около 23.15. 38-летний неработающий житель Минска в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем "Фольксваген", на 318-м километре автодороги Брест — Минск — граница РФ столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Рено", в котором находились муж с женой,  жители Узды, и трое их детей. Дети находились на заднем сидении автомобиля, двое младших — в детских удерживающих устройствах.

В результате ДТП трехлетний мальчик, пятилетняя и семилетняя девочки получили травмы различной степени тяжести. Они находятся в больнице, мальчик и младшая девочка — в тяжелом состоянии.

Водителю "Фольксвагена" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Согласно медицинскому освидетельствованию у водителя зафиксировано 2,21 промилле алкоголя. Он ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

В ходе первоначального допроса мужчина отрицал факт управления транспортным средством и совершения ДТП. В отношении обвиняемого с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования продолжается комплекс процессуальных и следственных действий, назначен ряд экспертиз.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге М1, в...
 
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