С остановочного пункта «Ж/д вокзал» по маршруту – ул. Строителей – ул. Трусова (до 4 поликлиники) – ул. Галицкого – «Микрорайон №3».
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С 4 сентября изменился маршрут автобуса №3А
05.09.2018 — Новости Общества | Единство
С остановочного пункта «Ж/д вокзал» по маршруту – ул. Строителей – ул. Трусова (до 4 поликлиники) – ул. Галицкого – «Микрорайон №3».
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Движение автобусов будет осуществляться с остановочного пункта «Микрорайон 3» - ул. Трусова (до 4 поликлиники) - ул. Строителей - далее по маршруту.
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