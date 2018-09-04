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Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» приняла участие в акции «Соберём детей в школу»

05.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Открыв перед собой чистую тетрадь и взяв в руку новую шариковую ручку, всегда хочется писать со старанием, усердно выводя каждую букву. Все канцелярские товары, которые покупаются детям к новому учебному году – это хоть и не игрушки, но радость у ребят всегда вызывают абсолютно искреннюю.

Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» приняла участие в акции «Соберём детей в школу»

В приёмной семье Балыш.

В рамках акции «Соберем детей в школу» канцелярские товары и другие школьные принадлежности приготовила детям Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь». Её председатель Геннадий Бычко вместе с председателем районного Совета депутатов Иваном Романовичем и главным специалистом управления образования Тамарой Гружевской побывали в приёмных семьях Балыш и Новик и вручили детям подарки. Каждый из ребят получил красочный пакет, содержимое которого соответствует его возрасту.

Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» приняла участие в акции «Соберём детей в школу»

Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» приняла участие в акции «Соберём детей в школу»

Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» приняла участие в акции «Соберём детей в школу»

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Открыв перед собой чистую тетрадь и взяв в руку новую шариковую ручку, всегда хочется писать со старанием, усердно выводя каждую букву. Все канцелярские товары,...
 
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