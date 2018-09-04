Забвению не подлежит.

Международный день памяти жертв фашизма установлен в 1962 году. Отмечается он во второе воскресенье сентября, поскольку на этот месяц приходятся две основные даты Второй мировой войны – день ее начала и день полного завершения. День памяти жертв фашизма – это дань памяти десяткам миллионов людей, погибших в результате гигантского нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше – мирных жителей, гибнувших под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода, дети, потерявшие родителей. Фашизм – это страшная идеология, которая превратила в ад жизни миллионов людей по всему миру. Нет такого государства, которое бы выиграло от правления нацистов. Идеология нацизма принесла крах и своим создателем, и всем тем, кто пострадал от действий ее последователей.

С годами людей, кто на себе испытал зверства гитлеровского терроризма, становится все меньше. Три года Беларусь выживала и боролась в условиях немецко-фашистской оккупации. Партизаны и подпольщики не позволяли захватчикам чувствовать себя на нашей земле новыми хозяевами. Поэтому для усмирения свободолюбивого народа создавались многочисленные места заточения и принудительного содержания. По этим приказам фашистов уничтожались невинные люди.

Из приказа Кейтеля о подавлении «Коммунистического повстанческого движения». Ставка фюрера. 16.09.1941 №002060/41. Совершенно секретно. «2. Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры для подавления в кратчайший срок этого движения. Только таким способом, который, как свидетельствует история, с успехом применялся великими народами при завоеваниях, может быть восстановлено спокойствие.

При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями: б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей и предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь для 50 -100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить устрашающее воздействие».

Из приказа рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 6 января 1943 г.:

«При осуществлении операций против банд задерживать подозреваемых в соучастии в преступлениях мужчин, женщин, детей. Отправлять их в составе сборных транспортов в Люблинский концлагерь (Майданек – прим. автора) и в Аушвиц».

Из основной директивы Адольфа Гитлера от 27.04.1943 г. №14 «Борьба против бандитизма»:

«Русские все интенсивнее развертывают борьбу посредством бандитизма. В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, насчитывается, по имеющимся данным, около 80 тыс. человек, исключая многочисленные отряды на Западной Украине, в Белоруссии и в Прибалтике. В последнее время банды причинили серьезный вред железнодорожному транспорту и сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т.д.

Я приказываю:

Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действиям на фронтах. В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать его пособников. Бандитизм – это такой враг, который применяет в борьбе любые средства и только такими же средствами при равнозначной ожесточенности он может быть разгромлен».

Карательные акции «Котбус», «Гриф», «Громовой удар», «Зимний лес», «Пантера», «Барбара», «Освящение храма», «Дирлевангер», «Бамберг» и десятки других, проведенные фашистами против партизан, уничтожили десятки тысяч гражданского населения. Сожжено сотни деревень, в огне погибли тысячи людей: женщины, дети, старики. Так, при проведении в Октябрьском районе акции «Бамберг», 2 апреля 1942 года (в преддверии Пасхи), фашисты сожгли живьем в деревне Ковали 720 человек, в деревне Курин – 506 человек, в деревне Карпиловка, Рудобелка и Рудня – более 2000 человек. Подтверждение этому – мемориальный комплекс «Хатынь». Погибшие – жертвы фашизма.

Сотни тысяч человек погибли в концлагерях, созданных фашистами на оккупированной территории Беларуси: Тростенец, Бронная Гора, Колдычево, 5-й железнодорожный полк, Озаричи и др.

Чувствуя свое бессилие против наступающих войск Красной Армии, немецкое командование в марте 1944 года создало в полесских болотах на переднем крае своей обороны живой щит – лагерь смерти «Озаричи». Немецкие архивные документы подтверждают, что в организации этого концлагеря принимали участие самые высокие гитлеровские военачальники.

Мало кто знает в Беларуси, что это единственный лагерь, созданный фашистами в период Второй мировой войны с согласия самого Гитлера и Вильгельма Кейтеля – генерал-фельдмаршала, начальника штаба Верховного главнокомандования Вооруженными силами Германии, с участием генерал- фельдмаршала Эрнста фон Буша, командующего группой армий «Центр» и его штаба, генерал-полковника Йозефа Гарпе, командующего 9-ой германской армией и его штаба. Четыре корпуса 9-ой армии: LVI танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Фридриха Хоссбаха, XXXV артиллерийский корпус под командованием генерала пехоты Фридриха Визе, LV артиллерийский корпус под командованием генерала пехоты Фридриха Харлея и XLI танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Гельмута Вейдлинга принимали непосредственное участие в депортации населения в концлагерь «Озаричи».

Идея его создания на переднем крае немецкой обороны, на территории, занимаемой LVI танковым корпусом 9-ой армии (штаб находился в деревне Карпиловка Октябрьского района) принадлежит генерал-лейтенанту Фридриху Хоссбаху, бывшему адъютанту Гитлера, командиру LVI танкового корпуса, одобрена самим фюрером. По выражению фюрера, акция «Саботажничество» направлена на «воспрепятствование развитию биологической силы белорусской нации в будущем». 9 марта 1944 года в городе Бобруйске начальник штаба 9-ой армии генерал-лейтенант Гельмут Штедтке и начальник штаба тыла 9-ой армии полковник Вернер Боденштайн провели совещание с начальниками штабов четырех корпусов 9-ой армии с участием службы безопасности. На совещании был оглашен приказ от 8 марта 1944 года «О саботажничестве», подлежавший немедленному исполнению по депортации населения в концлагеря «Озаричи». Из немецких военных документов (Отчет о депортации гражданского населения на сторону врага) явствует: «Депортация гражданского населения в специально отведенную зону («концлагерь «Озаричи» — прим. автора) должна осуществляться под руководством генерального командования на севере XXXV и LV артиллерийских корпусов исключительно по железной дороге: ст. Жлобин, ст. Красный Берег, ст. Телуша, ст. Бобруйск, ст. Брожа, ст. Ратмировичи, ст. Рудобелка. Эвакуация людей из южных областей должна осуществляться под руководством генерального командования LVI и XLI танковых корпусов автомобильным транспортом и взводами конной тяги».

«Ответственность за проведение операции разделена по следующему принципу: генеральное командование на севере XXXV и LV артиллерийских корпусов – захват людей и их доставку на станции погрузки, XLI и LVI танковые корпуса – доставку в конечные лагеря. Для тыловых частей войск дивизий и корпусов – это команда о захвате и сопровождении людей».

По немецким архивным документам: в концлагерь «Озаричи» за колючую проволоку было загнано 47461 человек. 19 марта 1944 года 65-я армия освободила 33480 человек. А ведь была еще долгая и страшная дорога к месту заключения, где на каждом шагу людей подстерегала смерть. Крестов при погребении узников некому было ставить. Но невидимые кресты в памяти людской должны вознестись навечно. Нюрнбергским Международным военным трибуналом преступления, совершенные вермахтом в лагере смерти «Озаричи», квалифицировались как военные преступления.

Международный день памяти жертв фашизма – не только скорбная дата. За ней стоят конкретные судьбы и личные трагедии тысяч и тысяч человек. Каждое второе воскресенье сентября мы должны еще раз об этом задуматься и почувствовать их боль своими сердцами. Вправе ли мы требовать, чтобы о тех страшных событиях знали и помнили даже те, кто вырос спустя много лет? Стоит ли омрачать их настоящее событиями ушедших дней? Ответ однозначный – мы не только вправе, но и обязаны сделать это. Обходить эти события молчанием нельзя, чтобы такое никогда не повторилось. День памяти жертв фашизма – одна из дат, которая должна напомнить нам, почему забывать об ужасах того времени нельзя. Знать и помнить о жертвах фашизма – это часть нашей исторической памяти, нашего национального самосознания, без которого невозможно формирование государственной идеологии, воспитание молодого поколения. Нужно будить память и воспитывать следующие поколения людей в ясном понимании того, что с нами происходило. К этому призывает Международный день памяти жертв фашизма, отмечаемый во второе воскресенье сентября.

С уважением, бывший узник концлагеря «Озаричи», ответственный секретарь Белорусского союза общественных объединений бывших узников фашизма «Эхо войны» Аркадий Петрович ШКУРАН.