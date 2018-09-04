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Женщина ударила милиционера ногой в лицо

05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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РОСК возбудил уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений милиционеру-водителю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил первый заместитель  руководителя РОВД Андрей Шкаленков.
Инцидент произошел  на улице Советской райцентра. Женщина, будучи подшофе, ударила милиционера ногой в лицо. К «сильной» женщине применена административная мера воздействия. Может отдых «на сутках» прибавит ей ума и совести!?

Женщина ударила милиционера ногой в лицо

 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений милиционеру-водителю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Об...
 
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