Женщина ударила милиционера ногой в лицо

РОСК возбудил уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений милиционеру-водителю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя РОВД Андрей Шкаленков.

Инцидент произошел на улице Советской райцентра. Женщина, будучи подшофе, ударила милиционера ногой в лицо. К «сильной» женщине применена административная мера воздействия. Может отдых «на сутках» прибавит ей ума и совести!?



