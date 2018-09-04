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Женщина ударила милиционера ногой в лицо
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
РОСК возбудил уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений милиционеру-водителю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя РОВД Андрей Шкаленков.
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РОСК возбудил уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений милиционеру-водителю, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Об...
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