ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Все вокруг горело, падало, рушилось!". Хозяин дома, в который попала молния, - о том, как они спаслись

05.09.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«И МЧС, и все службы, которые у нас были, в один голос удивляются: „Это чудо, что вы вообще остались живы“. Все вокруг нас искрило, горело, падало, рушилось! Но у меня, жены и сына — ни царапинки! Потерянного жилья, конечно, жалко, но это самая меньшая беда, которая могла произойти при таком пожаре. Слава Богу, что сами уцелели», — эмоционально рассказывает TUT.BY Антон Гирон, хозяин дома в деревне Мальки Браславского района, в который во время ночной грозы 4 сентября попала молния. Постройка, увы, непригодна к проживанию. В минувшую ночь семья спала в автомобилях, сейчас срочно решается вопрос с покупкой нового дома.


Фото: braslav-star.by

ЧП произошло в четвертом часу ночи 4 сентября. Над деревней Мальки Друевского сельсовета Браславского района проходил грозовой фронт. В одноэтажный частный деревянный дом, обложенный кирпичом, попал разряд молнии.

С двух сторон кирпичная кладка обрушилась полностью, с двух остальных — частично. Кроме того, разрушился фронтон, разбились окна, повреждены печь и имущество. Однако горения при этом не было.

«Дом электрифицирован и газифицирован (газовая установка не повреждена), АПИ не установлен. Хозяин, его жена и взрослый сын покинули жилое помещение самостоятельно. Пострадавших нет. Причина повреждений — проявление сил природы», — сообщил о происшествии МЧС.

Но за сухой сводкой — человеческие эмоции. 53-летний владелец разрушенного дома Антон Гирон рассказывает, как началась гроза:

— Шел четвертый час ночи, было где-то 3.15. Но мы с женой поздно не спали: смотрели кино. Сын тоже в своей комнате долго не спал, сидел за компьютером. Он у нас уже взрослый — почти 25 лет, пограничник, но сейчас в отпуске. Началась гроза. К этому моменту мы все уже легли в постели. Но на небе стало сильно гудеть, пошел ливень. И жена встала, чтобы поотключать из розеток электроприборы. Выключила свет, телевизор и всю технику по дому, кроме холодильника. Как-то выскочило из головы, что и его надо отключить.

Но на кухне, как потом, уже после пожара, увидели хозяева, ничего не сгорело: ни проводка, ни лампочка, ни холодильник. «Эта комната находится с той стороны дома, которая пострадала меньше», — объясняет глава семьи.

— Гроза усилилась. Лежим с женой, разговариваем: как пережить эту ночь. Буквально секунда — и такой страшный, сумасшедшей силы хлопок! Как взрыв или выстрел какой! Мы в армии были на полигоне, но такого я не помню, чтобы так сильно что-то там взрывалось. Искры по всей комнате, дым, на голову что-то сыпется, проводка стреляет, люстры отрываются… Непонятно, что вокруг происходит. На некоторое время даже была потеря сознания… Спрашиваю у жены: «Ты живая!» — «Живая». — «Выбегаем быстро на улицу!». И бежим из дома чуть ли ни в чем мать родила: в одном белье, босиком. А везде на полу — разбитые стекла! Быстро среагировал и сын, тоже выбежал во двор.


Фото: braslav-star.by

Фото: braslav-star.by

Во дворе стояли два автомобиля: один принадлежит главе семьи, второй — сыну. Сели внутрь, стали звонить в МЧС.

— Но пожара как такового не было. То есть дом разрушился, но огня не было. Спасатели, несмотря на ливень и раскисшую дорогу-гравийку, приехали быстро, минут за десять: ближайший пост МЧС от нас недалеко — в агрогородке Друя, это 12 км, — рассказывает Антон Петрович. — Они сразу же обесточили дом.

По оценке хозяина, «дом 1992 года постройки весь разрушен, его уже если и отстраивать, то полностью, с нуля». Пострадало и имущество. Мужчина перечисляет ущерб:

— Фронтона нет — ветер гуляет. Печке — всё. Отопительная плита разрушена, две стены, двери, антресоли разлетелись… Сруб разъехался. Из-под потолка пошли щели. Окон нет. Кирпичи все выскочили, как и труба от дымохода. От телевизора не осталось ни одной детали. Куски от него летели из спальни в зал. Сгорела зарядка для телефона: она была в сети. Хорошо, что хоть сам телефон не стоял на зарядке. Стол, где был телевизор, развалился на две половины. Кошмар, короче, что творилось! А ведь наша кровать находилась от телевизора в каких-то 1,5 метра.


Фото: braslav-star.by

Антон Гирон опровергает информацию, что семья живет у родственников:

— Это неправда. Минувшую ночь (кстати, снова была гроза в наших краях) мы спали в машинах: сын — в своей, мы с женой — в нашей. Местная власть нам предложила в Друе дом от ЖКХ. Но там разморожено отопление. Поэтому я сам присмотрел в Друе добротный дом. Но пока не можем с хозяйкой сойтись в цене. Она хочет продать его за 8 тысяч долларов, но он столько не стоит, — Друя вымирает.


Антон Петрович и его жена работают в Друе соцработниками. Зарплаты небольшие. Но предприятие, по его словам, обещало семье «немного финансов подкинуть». Директор местного хозяйства также выделил в помощь пострадавшей семье трех человек, которые ликвидировали последствия ЧП:

— Они пленкой закрыли все окна, помогли кирпичи пособирать, поскладывали их. А сами мы привели в божеский вид то, что еще можно. Отобрали одежду, к счастью, она цела. Это хорошо, а то все-таки скоро и зима. Не пострадали и документы. Были у нас из «Белгосстраха», сказали: страховка будет обязательно, и сумма будет неплохая, ведь дом был не старый. Помогла нам деньгами и сестра из Латвии.


Фото: braslav-star.by

Антон Петрович не перестает радоваться, что в доме, где все «стреляло и искрилось», все остались живы:

— Как мы сами уцелели — это не иначе, как чудо! Ведь ни на ком из нас троих — даже ни царапинки, никаких повреждений. И так все люди — и МЧС, и другие службы — говорят: «Чудеса какие-то просто, такого не бывает!».

Если у кого-то из читателей есть желание помочь пострадавшей семье, звоните, пожалуйста, по телефону: +375 33 390−17−03.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Искры по всей комнате, дым, на голову что-то сыпется, проводка стреляет, люстры отрываются… Непонятно, что вокруг происходит. На некоторое время даже была потеря...
 
Новости дня
Новости общества
 
V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика