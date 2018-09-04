Гродненская область – победитель акции «Бегущие города». Жители принеманского края вместе пробежали более 7000 «километров добра»





Сегодня подведены итоги символической благотворительной акции «Бегущие города» проекта #velcombegom. За 42 дня благотворительного марафона более 5000 участников преодолели более 30 000 километров дистанции по всей стране. Но самой спортивной, а в данном случае здесь можно поставить знак равенства с прилагательным «доброй», оказалась Гродненщина. Жители Принеманья лидировали с общим результатом более 7000 километров.









– Регион с размахом подошел к проведению акции «Бегущие города»: массовые забеги прошли на Августовском канале, в Волковыске, Ошмянах, Сморгони, Кореличах, Дятлово, Зельве, Щучине, Ивье, Лиде и многих других городах области, – отметили организаторы благотворительного проекта.

Только в массовом забеге в Гродно более 300 человек пробежали дистанцию свыше 2,2 километра. Откликнулся на приглашение поучаствовать в благотворительной акции призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси по легкой атлетике в метании молота Иван Тихон. Под его команды участники массового забега готовились к дистанции во время разминки и после финального «На старт!» устремлялись вперед, зарабатывая «километры добра» в копилку областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля.

Бежали за Гродно, кстати, и в других регионах страны. Андрей Березовский из Новополоцка, например, преодолел 70-километровую дистанцию, а минчанин Дмитрий Казак подарил нуждающимся в помощи детям 39 «километров добра» в свой 39-й день рождения.

Как результат, главный приз акции – сертификат на 40 000 рублей от компании velcom – получил Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля.

– Я признательна организаторам акции «Бегущие города» и ее участникам – жителям Гродненской области и всем, кто нас поддержал. Благодаря неравнодушным жителям нашей области и их искреннему желанию помочь наш центр получил максимальную сумму помощи. А значит, сотням наших подопечных будет оказана необходимая медицинская помощь на новом оборудовании. Такие инициативы очень нужны и важны – мы рады, что компания velcom не только занимается социальной поддержкой, но и привлекает к этому жителей нашей страны, – отметила во время церемонии награждения победителей главный врач Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля Галина Коледа.







На втором месте по итогам акции «Бегущие города» – Гомельская область с результатом 5960 километров, третье место у жителей Брестской области, которые вместе преодолели 5040 километров пути. Всего же общий километраж составил более 30 000 километров!





Напомним, республиканская благотворительная акция «Бегущие города» проходила в рамках проекта #velcombegom с 23 июля по 2 сентября при поддержке Министерства здравоохранения. По условиям акции необходимо было выходить на пробежки, делать скриншот своих результатов и рассказывать о них в социальных сетях с хештегом#velcombegom и хештегом своей области: #brest, #vitebsk, #gomel, #grodno, #mogilev, #minsk. Все заработанные километры пошли в помощь детским областным центрам медицинской реабилитации.





