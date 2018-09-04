На предприятии в Минске нашли сейф с патронами

На предприятии во Фрунзенском районе Минска обнаружили сейф с патронами. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Фото: guvd.gov.by

На предприятии во Фрунзенском районе, которое занимается электроникой и оборудованием, во время уборки помещения работники нашли сейф с патронами.

Боеприпасы изъяла следственно-оперативная группа. В ходе следствия будет установлена разновидность патронов, а также их пригодность для стрельбы.

По словам работников, до 1996 года организация имела отношение к военной промышленности. Информация проверяется.