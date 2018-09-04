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На предприятии в Минске нашли сейф с патронами

05.09.2018 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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На предприятии во Фрунзенском районе Минска обнаружили сейф с патронами. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото: guvd.gov.by

На предприятии во Фрунзенском районе, которое занимается электроникой и оборудованием, во время уборки помещения работники нашли сейф с патронами.

Боеприпасы изъяла следственно-оперативная группа. В ходе следствия будет установлена разновидность патронов, а также их пригодность для стрельбы.

По словам работников, до 1996 года организация имела отношение к военной промышленности. Информация проверяется.

 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпасы изъяла следственно-оперативная группа.
 
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