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Лукашенко наградил медалью подростка, которого читатели TUT.BY назвали героем 2017-го года

05.09.2018 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко подписал указ, по которому 120 человек удостоены государственных наград, сообщает пресс-служба президента.

Среди них — военный комиссар Сморгонского района подполковник Леонард Гружевский, который спас из воды 9-летнего мальчика, и учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения Виталий Титов, доставший из Свислочи второклассника Антона. Они награждены медалью «За спасенную жизнь».


Виталий Титов. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Виталия Титова, напомним, читатели TUT.BY назвали героем 2017 года. За Виталия проголосовали 36% пользователей, участвовавших в опросе, который редакция провела в прошлом декабре, — это больше пяти тысяч человек.

28 октября 2017 года подросток с подругой шел в торговый центр «Галерея».

— Дошли до дамбы, а на мосту девушка кричит о помощи — ребенок тонет! Ну и все, я побежал к берегу, разделся, прыгнул, — рассказывал Виталик.

Ребенок был без сознания, когда Титов плыл с ним к берегу.

— Я даже переживал, выживет он или нет. Но потом мальчик стал покашливать — и надежда появилась. (…) Обхватил его рукой в районе груди, положил себе на грудь, его голову — на плечо и, спиной, поплыл. Дотащил до берега. Потом прохожие помогли достать мальчика на берег, уложили его и стали ждать скорую помощь. Приехали спасатели, начали ему делать искусственное дыхание, он стал шевелиться.

Кроме того, по указу президента, орденом «За личное мужество» награжден начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский. Орденом Почета награждены директор ОАО «Остромечево» Олег Бурак, директор ОАО «Веста» Рейман Вениаминов, директор гимназии № 8 города Витебска Раиса Грабовская, председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Гигант» Михаил Леваков, директор ОАО «Новые Горяны» Виссарион Нам и директор РСУП «Экспериментальная база «Криничная» Николай Рубаха.

Орденом Франциска Скорины Заслуги награждена председатель Витебского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Тамара Гусаченко.

Также, сообщает пресс-служба, большая группа деятелей различных сфер удостоена медалей, в том числе «За отличие в воинской службе», «За отличие в охране общественного порядка», «За трудовые заслуги» и медали Франциска Скорины.

 
Теги: Витебск
 
 
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Александр Лукашенко подписал Указ, по которому 120 человек удостоены государственных наград, сообщает пресс-служба президента.
 
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