ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня"

05.09.2018 15:36 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня". Соответствующее распоряжение подписала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, процесс совершенствования системы центральных печатных СМИ, начатый в 2013 году с присоединения к редакции ряда республиканских изданий, завершен. Издательский дом выпускает газеты "СБ. Беларусь сегодня", "Рэспублiка", "Народная газета", "Сельская газета", "Знамя юности". В структуру издательского дома также входят "Альфа-радио" и интернет-портал www.sb.by. Совместно с российскими партнерами реализуются проекты "Союз" и "Союзное вече".

"Процесс совершенствования системы печатных СМИ - не просто внешняя трансформация. Параллельно шла большая организационная работа. Ведь речь идет о большом коллективе, высококвалифицированных кадрах. Скажу больше: история наших изданий - это история страны. К примеру, наша ведущая газета появилась в далеком 1927 году и первые 10 лет выходила под названием "Рабочий", а с 1937 года и практически до наших дней называлась "Советская Белоруссия". Сейчас, очевидно, настало время, чтобы бренд, к которому уже привык читатель, - "СБ. Беларусь сегодня" - стал в том числе юридическим фактом", - сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

По его словам, сложившиеся традиции и редакционная политика будут продолжены. "А именно: мы и дальше будем писать правдивую летопись нашей прекрасной земли и нашего славного трудолюбивого народа. В этом главная задача издательского дома "Беларусь сегодня", - сказал Дмитрий Жук.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня". Соответствующее распоряжение подписала...
 
Новости дня
Новости общества
 
На предприятии в Минске нашли сейф с патронами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика