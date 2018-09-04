В Польше – шоппинг, в России – авто. Банк назвал заграничные траты белорусов

В какой стране белорусы предпочитают покупать мебель, а в какой – авто. Банк назвал заграничные траты белорусов.

Белорусские туристы этим летом больше всего потратили в России, Польше и Испании. Перечень самых популярных стран составил БПС-Сбербанк, проанализировав активность владельцев карточек банка.

Белорусы в текущий сезон отпусков оплачивали покупки и услуги банковскими карточками более чем в 100 странах мира. Наиболее активно – в России, на которую пришлось около четверти всех заграничных расходов. Заметная их часть была потрачена во время чемпионата мира по футболу. На втором месте – Польша, которой досталось более 9% средств белорусских туристов. В первую тройку также вошла Испания – за ней 6% всех затрат путешественников.

Немногим меньше белорусы оставили в Литве – 5% от общей суммы транзакций. Кроме того, туристы активно тратили деньги в Украине.

Что интересно, белорусы меняют предпочтения в зависимости от страны пребывания. Так, в России чаще всего платят за сервисное обслуживание автомобилей, покупки в гастрономах и авиаперелеты. В Польше туристы занимаются модным шопингом и бронируют отели. Испанские каникулы сугубо туристические: карточками платят на курортах, в универмагах и офисах местных турагентств. А вот в Литву обычно ездят за покупками вещей, выбором мебели и ужином в ресторане.

«Аналитика показывает, что белорусы активно выезжают за рубеж и познают мир. При этом для расчетов предпочитают использовать банковскую карту, как наиболее безопасный инструмент оплаты покупок, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Среди клиентов банка наиболее активны владельцы travel-карточек ComPass. Это объясняется внушительным пакетом бонусов для путешественников, который зашит в данный карточный продукт, и включает, в том числе и «мильную» программу, и возврат части средств от безналичных покупок в любом магазине мира».

Банк проанализировал активность владельцев карточек с мая по июль 2018 года – в период отпусков и путешествий. Все данные обезличены в соответствии с требованиями полной конфиденциальности.