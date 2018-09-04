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Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле - Русый

05.09.2018 15:55 — Новости Общества | БелТА  
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Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле - Русый
Во время приема граждан

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле. Такое мнение высказал во время приема граждан заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть политическая воля главы государства вовлечь все в эффективный оборот, везде навести порядок, дать возможность людям обустраивать территории, реализовывать себя. Не зря же продлен Год малой родины (решение продлить его с 2018 года до 2020-го было принято в июне этого года. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул Михаил Русый. Он добавил, что создание родовых поместий будет способствовать реализации этих задач.

Работа над концепцией законопроекта о родовых поместьях ведется, для этого создана соответствующая рабочая группа. Вице-премьер отметил, что на данный момент стоит вопрос об определении юридического статуса родовых поместий, а также о том, какое количество земли необходимо выделять в соответствии с ним.

В свою очередь организатор и участник поселения родовых поместий "Росы" Александр Матрухович выразил свою готовность и единомышленников к участию в разработке проекта закона о родовых поместьях.

На приеме граждан были внесены предложения по концепции законопроекта, а также шла речь об условиях работы малого бизнеса в регионах.

Идея о создании родовых поместий набирает популярность в Беларуси. Особенно много таких граждан в Воложинском и Витебском районах. В деревнях граждане сейчас получают земельные участки в соответствии с существующей нормативно-правовой базой: для ведения личного подсобного хозяйства или строительства дачи (до 15 соток). Однако для ведения более масштабного хозяйства этого мало. Необходимо законодательно урегулировать ряд вопросов, в том числе юридического характера - определить форму функционирования, размеры подобных поселений. Например, высказывались пожелания по вопросам наследования земли, выделению под такие поместья не менее 1 га земли.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле. Такое мнение высказал во время приема граждан...
 
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