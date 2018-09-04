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Где логика? Протестанты просят запретить пропаганду ЛГБТ... из-за закона о домашнем насилии

05.09.2018 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В своем обращении епископы объединений Евангельских церквей Беларуси предлагают ввести закон о запрете пропаганды гомосексуализма, это, по их мнению, «защитит право родителей на воспитание детей в нравственно здоровой среде». Ответа они пока не получили.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Уважаемый Александр Григорьевич! Мы, епископы объединений Евангельских церквей Беларуси, представляющие более 1200 общин в нашей стране, обращаемся к вам, чтобы выразить свою обеспокоенность увеличивающейся в Беларуси пропагандой ЛГБТ-культуры», — с этих слов начинается письмо президенту, под которым подписалось четыре епископа.

В нем они высказывают обеспокоенность тем, что в последнее время в СМИ героями публикаций становятся лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того в стране проводятся семинары и фестивали, цель которых «вовлечь людей в тематику нетрадиционных сексуальных отношений». Поэтому епископы предлагают ввести Закон о запрете пропаганды гомосексуализма, это «защитит право родителей на воспитание детей в нравственно здоровой среде».

Как рассказал TUT.BY Сергей Цвор, епископ объединенной церкви христиан веры евангельской, мысль написать это письмо возникла еще весной.

— Еще на Пасху они (представители ЛГБТ- сообщества — прим.TUT.BY) хотели провести конференцию, пригласить несовершеннолетних, чтобы пропагандировать эти взгляды. Возмутились и православные, и католики, и я вместе епископ баптистов подписал это письмо. Зал в итоге им не дали, — рассказывает Сергей Цвор.

К президенту епископы решили обратиться не просто так. Уже в следующем году может быть принят закон о домашнем насилии, который официально запретит детей. Удивительно, но этот закон подписавшиеся связывают с пропагандой ЛГБТ-культуры.

— Мы очень боимся, чтобы не было ювенальной юстиции, которая под видом защиты детей, фактически ущемляет родительские права. Конечно, детей нужно защищать, но не должно быть так как на западе. Если в холодильнике нет чего-то, детей забирают, чтобы отдать однополым парам, — говорит Сергей Цвор. — Письмо президенту мы отправили в начале августа, ответ еще не получили.

Ранее против предложений Министерства внутренних дел по закону о домашнем насилии выступили общественные организации, которые называют себя «просемейными силами страны». Они считают, семьи в силах разобраться в своих проблемах без вмешательства государства. В концепции закона, по их мнению, «патриархальный уклад семьи расценивается как криминал», поэтому они начали сбор подписей под обращением к президенту.

 
 
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В своем обращении они предлагают ввести Закон о запрете пропаганды гомосексуализма, это "защитит право родителей на воспитание детей в нравственно здоровой...
 
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