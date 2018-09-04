ЛЭП всегда опасны для вашей жизни





Зачастую люди, находясь в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП) из-за своей беспечности, самонадеянности не задумываются о серьезной опасности, которой они подвергаются. Ежегодно от нарушения «Правил охраны электрических сетей» происходят несчастные случаи поражения электрическим током. Не обошлось без них и в этом году.

Так, 31.08.18г. в Гомельском районе при передвижении гражданин с разложенной телескопической углепластиковой удочкой (длина удилища составила 7 м) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям проводов ВЛ-10 кВ и получил электротравму.

27.06.18г. в г.Гомеле, в районе улицы Бельченко, при ловле рыбы между двумя озерами, приблизившись на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-110 кВ углепластиковым удилищем — попал под напряжение гражданин, который в результате получил ожоги 60% тела.

Не лучшим образом сложилась ситуация в этом году и при проведении сельскохозяйственных работ в охранных зонах воздушных линий электропередач. Так, в августе месяце произошло два несчастных случая с работниками комбайнов во время уборки урожая вблизи высоковольтных линий электропередач:

— в Лоевском районе, Гомельской области во время остановки комбайна под проводами ВЛ-110 кВ работник, поднявшись на моторный отсек, попал под напряжение;

— в Могилевской области во время остановки комбайна под проводами ВЛ-110 кВ работник, поднявшись на бункер комбайна с деревянным шестом в руках, приблизился на недопустимое расстояние и также попал под напряжение. В обоих случаях, остановка комбайнов была осуществлена под проводами ВЛ-110 кВ, что категорически запрещается.

Эти случаи в очередной раз показали, к каким последствиям могут привести невнимательность, несоблюдение требований «Правил охраны электрических сетей» при проведении работ в охранной зоне линий электропередач, осуществлении рыбной ловли в местах запрещенных для этого. Следовательно надеяться на то, что «АВОСЬ ПРОНЕСЕТ» не стоит.

В связи с этим в очередной раз хотелось бы напомнить о том, что запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям.

В частности в охранной зоне линий электропередач запрещается:

— осуществлять ловлю рыбы и передвигаться с поднятой вверх удочкой под ЛЭП;

— устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги более 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов;

— подниматься на бункера комбайнов во время движения под проводами ЛЭП;

— подниматься на опоры ЛЭП (в том числе «погоня за красивым кадром», «селфи»);

— устраивать изгороди для содержания сельскохозяйственных животных, которые препятствует доступу персонала района электрических сетей для обслуживания и ремонта ЛЭП, а при обрыве и падении провода на землю вблизи выпаса сельскохозяйственных животных может произойти поражение их электрическим током.

Уважаемые граждане, работники организаций! Будьте бдительны, не подвергайте опасности свои жизни, ведь Вас ждут дома Ваши родные.

Государственный инспектор

по энергетическому надзору

Октябрьской районной энергоинспекции Карпик С.С.