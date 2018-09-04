В местах проведения соревнований на II Европейских играх будет открыто 35 медпунктов

Медпомощь будет оказываться в местах проведения спортивных соревнований: в 16 медпунктах для спортсменов и 19 – для зрителей, в машинах СМП, проинформировали в Минздраве.

При необходимости обратиться к врачам можно будет и на несоревновательных объектах, в том числе на стадионе «Динамо» во время церемоний открытия и закрытия игр, в отелях «Марриотт» и «Президент», в международных вещательном, экипировочном и аккредитационном центрах. В четырех фанзонах планируется дежурство бригад скорой медицинской помощи.



