|
В местах проведения соревнований на II Европейских играх будет открыто 35 медпунктов
05.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Медпомощь будет оказываться в местах проведения спортивных соревнований: в 16 медпунктах для спортсменов и 19 – для зрителей, в машинах СМП, проинформировали в Минздраве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медпомощь будет оказываться в местах проведения спортивных соревнований: в 16 медпунктах для спортсменов и 19 – для зрителей, в машинах СМП, проинформировали в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)