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Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов

05.09.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт картофеля сократился на 54%, лука и чеснока – на 79%, томатов – на 41%, капусты – на 34%, огурцов – на 29%, яблок – на 64%.

Удельный вес продаж белорусских овощей и грибов в январе-июне составил 70,4% и увеличился на 1,2%. По некоторым позициям эта доля значительно выше. Так, около 91% реализуемого в торговой сети лука – отечественного производства, тогда как в прошлом году – только 61%, яблок – 20% (показатель увеличился на 4 процентных пункта). В 2017 году продажи белорусских овощей возросли на 7,8%, картофеля – на 12%.

“Министерство держит на контроле вопросы поставки в магазины отечественной продукции. Проводится мониторинг торговых объектов”, – отметила Татьяна Краснюк.

Она напомнила, что осенью во всех регионах республики пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Сезон стартует 22 сентября. Кроме того, производителям в городах выделяются площадки для реализации овощей и фруктов. Так, в Минске на 16 рынках организовано около 3 тыс. мест, где хозяйства, фермеры, физические лица, предприятия потребкооперации могут реализовывать свою продукцию. Пенсионерам и инвалидам такая услуга предоставляется бесплатно.

Татьяна Краснюк озвучила цифры, характеризующие предпочтения белорусов в еде. Так, Беларусь по потреблению картофеля на душу населения занимает первое место среди стран постсоветского пространства – 171 кг ежегодно. Например, в Украине и России эти цифры составляют 140 кг и 113 кг. Что касается бахчевых культур и овощей, продуктов их переработки, то республика занимает пятую позицию. Каждый белорус потребляет в год 146 кг такой продукции.

“По потреблению картофеля мы превышаем рациональную норму, установленную Министерством здравоохранения, почти на 42 кг. Она составляет 129,1 кг на человека. Такая же ситуация по овощам и бахчевым – потребление на 2,6 кг больше рациональной нормы. А вот по фруктам не дотягиваем – 90 кг при норме 98,6 кг”, – рассказала Татьяна Краснюк.

 
Теги: Минск
 
 
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