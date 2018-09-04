Ко Дню города , который в Полоцке отметили в минувшие выходные, здесь отремонтировали главную городскую площадь — Франциска Скорины. На реконструкцию ушло 1 млн 285 тысяч рублей (около 640 тысяч долларов) из местного и областного бюджетов, сообщают «Витебские вести». Однако многие горожане возмущаются в соцсетях: мол, в Полоцке есть много других проблем, на решение которых стоило бы пустить такие деньги.



Фонтан на обновленной площади в Полоцке

Площадь выложили двухцветной плиткой, здесь установили новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, разбили клумбы, заменили освещение. Кроме того, полностью заменили подземные инженерные коммуникации.

Площадь украсил светодинамический фонтан. Примечательно, что в нем нет привычной чаши бассейна: струи воды бьют прямо из-под земли, падают на тротуар и стекают через решетки в подземный резервуар. Там вода проходит очистку и возвращается на поверхность. А подсветка включается через полчаса после заката.

На площади также появилась композиция в виде старинного корабля, плывущего «из варяг в греки».









Пока одни горожане радуются обновленной площади, другие, узнав сумму, в которую обошелся ремонт, пишут, что эти средства выбросили «на воду»:

«За такие деньги можно было бы район Мариненко и еще весь город закатать хорошим асфальтом!» — считает полочанин.

«А старый мост через Двину тем временем дышит на ладан, Дом офицеров — шикарное здание с единственным в Полоцке зрительным залом с оркестровой ямой, — разваливается по частям. Про дороги вообще промолчу», — возмущен еще один горожанин.

Люди также считают, что в Полоцке давно пора привести в порядок дворы, отремонтировать дорожное покрытие. В подтверждение своих слов горожане публикуют в соцсетях фото колдобин на асфальте и аварийных объектов.











