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На ремонт площади в Полоцке потратили 640 тысяч долларов. Местные недовольны: "А мост на ладан дышит!"
05.09.2018 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Ко
Площадь выложили двухцветной плиткой, здесь установили новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, разбили клумбы, заменили освещение. Кроме того, полностью заменили подземные инженерные коммуникации.
Площадь украсил светодинамический фонтан. Примечательно, что в нем нет привычной чаши бассейна: струи воды бьют прямо из-под земли, падают на тротуар и стекают через решетки в подземный резервуар. Там вода проходит очистку и возвращается на поверхность. А подсветка включается через полчаса после заката.
На площади также появилась композиция в виде старинного корабля, плывущего «из варяг в греки».
Пока одни горожане радуются обновленной площади, другие, узнав сумму, в которую обошелся ремонт, пишут, что эти средства выбросили «на воду»:
«За такие деньги можно было бы район Мариненко и еще весь город закатать хорошим асфальтом!» — считает полочанин.
«А старый мост через Двину тем временем дышит на ладан, Дом офицеров — шикарное здание с единственным в Полоцке зрительным залом с оркестровой ямой, —
Люди также считают, что в Полоцке давно пора привести в порядок дворы, отремонтировать дорожное покрытие. В подтверждение своих слов горожане публикуют в соцсетях фото колдобин на асфальте и аварийных объектов.
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На ремонт площади в Полоцке потратили 640 тысяч долларов. Местные недовольны: "А мост на ладан дышит!"
асфальтом!" - считает полочанин. "А старый мост через Двину тем временем дышит на ладан, Дом офицеров - шикарное здание с единственным в Полоцке зрительным залом с...
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