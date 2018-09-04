30 августа состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции Березовского райисполкома

В работе комиссии принял участие председатель райисполкома Леонид Мартынюк.

Ключевой темой повестки дня стало рассмотрение вопроса состояния борьбы с коррупцией на территории Березовского района в 1 полугодии 2018 года. С докладом выступил заместитель прокурора Березовского района Сергей Мешечко. О принятых мерах по устранению нарушений были заслушаны должностные лица организаций, где установлены факты несоблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Также на заседании комиссии были рассмотрены вопросы проведения процедур закупок (работ, услуг) при строительстве, организации работы комиссий по противодействию коррупции ОАО «Междулесье» и ОАО «Нарутовичи».

По всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.

Секретариат комиссии.