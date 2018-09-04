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Лукашенко наградил медалью подростка, который спас тонущего в Свислочи второклассника

05.09.2018 16:54 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко подписал указ о награждении 120 человек государственными наградами, сообщает пресс-служба президента.

Среди награжденных — учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения Виталий Титов, который в 2017 году спас тонувшего в Свислочи 9-летнего Антона Дроздовского, и военный комиссар Сморгонского района подполковник Леонард Гружевский, который также спас из воды 9-летнего мальчика. Они оба награждены медалью "За спасенную жизнь".

Стоит отметить, что Виталий Титов стал победителем опроса "Белорус года — 2017", проведенного в январе 2018 года информационной компанией БелаПАН.

Лукашенко также наградил орденом "За личное мужество" начальника Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского. Орденами Почета награждены директор ОАО "Остромечево" Олег Бурак, директор ОАО "Веста" Рейман Вениаминов, директор гимназии № 8 Витебска Раиса Грабовская, председатель производственного сельскохозяйственного кооператива "Гигант" Михаил Леваков, директор ОАО "Новые Горяны" Виссарион Нам и директор РСУП "Экспериментальная база "Криничная" Николай Рубаха.

Председатель Витебского областного отделения общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Тамара Гусаченко награждена орденом Франциска Скорины.

Представители различных сфер деятельности награждены медалями "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За трудовые заслуги" и медалями Франциска Скорины.

Кроме того, указом присвоены звания заслуженных артистов, деятелей науки и культуры, а также заслуженных работников в различных сферах.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко подписал указ о награждении 120 человек государственными наградами, сообщает пресс-служба президента. Среди награжденных...
 
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