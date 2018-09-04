"У 40 % белорусов повышенное давление". В Минске пройдет саммит по артериальной гипертензии

Медики из Беларуси и России обменяются знаниями и опытом по выявлению и лечению артериальной гипертензии 7 сентября на международном саммите в Минске. По мнению кардиологов, повышенное давление — это одна из основных проблем, которые приводят к инфаркту миокарда и инсультам. Около 4 млн белорусов страдают повышенным артериальным давлением. Об этом TUT.BY рассказал Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология», главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Александра Мрочека, около 40% белорусов страдают артериальной гипертензией. И согласно европейским нормам, повышенное давление — это показатели выше 120/80.

— В Беларуси распространена наследственная форма артериальной гипертензии. Чем выше масса тела, чем больше потребляем алкоголя и чем больше курим, тем давление будет выше, — рассказывает Александр Мрочек. — Состояние, когда у человека лишний вес, высокое давление и повышенный сахар называется метаболическим синдромом (нарушается метаболизм, то есть обмен веществ). И это, к сожалению, проблема всего мира, в том числе и цивилизованных стран.

7 сентября в Минске пройдет Белорусско-российский саммит по артериальной гипертензии. Россию будут представлять сотрудники Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. В том числе участие примет Ирина Чазова, дочь заслуженного советского и российского кардиолога, академика Евгения Чазова. Сейчас она заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова при центре, академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук.

Со стороны Беларуси в том числе будут выступать рентгено-эндоваскулярный хирург рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология», ведущий научный сотрудник лаборатории нарушения сердечного ритма, кандидат медицинских наук Александр Часнойть, заведующий лабораторией артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук Ольга Павлова, член ученого совета РНПЦ «Кардиология», заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО,

доктор медицинских наук, профессор Андрей Пристром.

— Почему мы объединяемся в плане обсуждения проблем артериальной гипертензии? Мы работаем в одном ключе: две похожие по экономике, факторам риска, населению страны. Когда-то активно участвовала Украина, но сейчас это бывает реже. У нас одни принципы, и мы располагаем одной статистикой по распространенности артериальной гипертензии. Ведь артериальная гипертензия — основной поставщик сердечно-сосудистых заболеваний. Это инфаркт миокарда и инсульты, — рассказывает Александр Мрочек.

По его словам, исследование STEPS, где учитывались подходы Всемирной организации здравоохранения, показало, что белорусы знают об артериальной гипертензии меньше, чем нужно было бы. А чтобы нивелировать угрозы повышенного артериального давления, нужно доводить его до нормы. И согласно новым рекомендациям, озвученным на Европейском конгрессе кардиологов в Мюнхене, где специалисты более жестко подходят к определению норм артериального давления, нужно стремиться к цифрам 120/80 в любом возрасте, а не к варианту 140/90.

На саммите планируется подписать договор о сотрудничестве между Евразийской ассоциацией кардиологов и Белорусским научным обществом кардиологов.

— Договор станет основанием решать по определенным позициям наши взаимные проблемы, работать совместно. Один из пунктов договора гласит, что мы должны способствовать созданию и реализации совместных программ по предупреждению и борьбе с болезнями кровообращения. Такие программы есть и российские, и белорусские, у нас свои национальные аспекты этих программ. Но все-таки европейский, союзный и белорусский опыт надо объединять, — отмечает Александр Мрочек.

По его словам, договор поможет в плане сотрудничества по образовательным программам и в подготовке медиков в Беларуси и России.