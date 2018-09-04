Минздрав разъяснил, каким категориям медработников и на сколько повысили зарплаты с 1 сентября

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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разъяснило, каким категориям медработников и на сколько повысили заработные платы с 1 сентября. Соответствующая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

С 1 сентября 2018 года вступило в силу постановление Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года №632 "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников". Постановление распространяется на работников бюджетных организаций (больниц, поликлиник, диспансеров, РНПЦ, учреждений образования и др.). Повысили заработные платы также медицинским физикам, химикам, биологам.

Устанавливается повышение тарифных окладов фармацевтическим работникам, имеющим высшее фармацевтическое образование, на 75%; фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное фармацевтическое образование, - на 40%. Повышаются оклады работникам организаций здравоохранения, медицинских научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (за исключением учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор), занимающим должности химика, ведущего химика, биолога, ведущего биолога, за выполнение комплексных многоэтапных молекулярно-биологических исследований, иммуноферментных исследований, исследований в области клеточной медицины - на 100%; должности медицинского физика, ведущего медицинского физика, инженера, ведущего инженера, за выполнение работ по синтезу, фармакопейному анализу и дозиметрическому контролю радиофармацевтических лекарственных средств, обслуживание и эксплуатацию медицинского диагностического оборудования для лучевой диагностики, аппаратов и компьютерных систем для планирования, реализации и обеспечения гарантии качества лучевой терапии - на 100%.

В Минздраве добавили, что устанавливается ежемесячная доплата врачам-специалистам, в т. ч. являющимся руководителями, включая должности врачей-интернов, врачей - руководителей структурных подразделений, руководителей обособленных структурных подразделений, организаций и их заместителей (включая руководителей поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи, диспансеров, домов ребенка, центров и др.), - в размере 20% оклада; медицинским работникам, имеющим среднее специальное медицинское образование (включая главных и старших медицинских сестер, заведующих ФАПом и др.), - в размере 13% оклада.

Действие постановления распространяется на работников, занимающих должности в соответствии с Номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденной постановлением Минздрава от 8 сентября 2009 года №61, в структурных подразделениях бюджетных организаций, содержащихся как за счет средств бюджета, так и за счет средств от приносящей доходы деятельности, уточнили в министерстве.

Кроме этого, в рамках реализации мероприятий по социальной защищенности работников здравоохранения Минздрав рекомендует руководителям учреждений принять меры по увеличению размера оплаты труда работников, на которых не распространяет свое действие данное постановление. Речь идет о работниках, не имеющих медицинского образования, участвующих в оказании медицинской помощи (медицинские регистраторы, зоологи, психологи, инструкторы-методисты физической реабилитации, учителя-дефектологи, сестры-хозяйки, санитарки и др.), работниках кадровой, экономической, бухгалтерской и других служб, хозяйственно-обслуживающих подразделений. Повысить зарплату можно за счет экономии средств, предусмотренных в установленном порядке по бюджетным сметам на оплату труда, а также за счет средств от приносящей доходы деятельности и других предусмотренных законодательством источников.

Прирост расчетной заработной платы на одну должность с учетом роста тарифной ставки первого разряда с 1 октября с Br34 до Br35,5 составит: провизора, имеющего первую квалификационную категорию, - Br178,4, или 46,4%, в том числе за счет повышения тарифного оклада на 75% с 1 сентября - Br154,6, или 40,2%; фармацевта, имеющего первую квалификационную категорию, - Br98,8, или 26,7%, в том числе за счет повышения тарифного оклада на 40% с 1 сентября - Br79, или 21,4%; химика, имеющего первую квалификационную категорию, - Br233,3, или 57,1%, в том числе за счет повышения тарифного оклада на 100% с 1 сентября - Br206,2, или 50,5%; врача хирургического профиля, имеющего высшую квалификационную категорию, - Br128,6, или 19,3%, в том числе за счет установления доплаты (20% оклада) - Br95,1, или 14,3%; медсестры операционной, имеющей первую квалификационную категорию, - Br63,7, или 14,1%, в том числе за счет установления доплаты (13% оклада) - Br42, или 9,3%.-0-