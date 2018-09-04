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После рабочего дня президент убирал урожай картофеля и бахчевых на приусадебном участке
05.09.2018 20:40 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября, после рабочих мероприятий, присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, сообщает пресс-служба главы государства.
На президентском участке выращивают картофель нескольких сортов — «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». Первый сорт выведен белорусскими агрономами, а остальные два — немецкой селекции. Сегодня убрали весь картофель — с участка в 1,5 га получилось 60 т.
Бахчевые собирали только на одном поле: с участка в 1,6 га — 42 т. Остальное уберут в ближайшие дни.
Арбузы президент и его помощники пробовали здесь же, в поле.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября, после рабочих мероприятий, присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке.
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