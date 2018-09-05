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Лукашенко поучаствовал в уборке урожая картофеля и арбузов на своем приусадебном участке

05.09.2018 20:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко 5 сентября по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке.

Как сообщает пресс-служба президента, всего на его участке выращивается картофель нескольких сортов — "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 га убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га.

"Примечательно, что сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а остальные два — немецкой селекции. Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" — отечественные ученые постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

"Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду", — дополнила пресс-служба президента.

Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни, отмечается в сообщении.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко 5 сентября по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном...
 
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После рабочего дня президент убирал урожай картофеля и бахчевых на приусадебном участке
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