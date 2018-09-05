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Совет по развитию предпринимательства при Мининформе одобрил проект положения по идентификации интернет-пользователей

05.09.2018 17:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. В Министерстве информации 4 сентября состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства.

Как сообщается на сайте Мининформа, на заседании обсуждались проекты постановлений Совета министров "О вопросах распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой информации и внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Беларусь" и "Об утверждении положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса".

"Данные проекты направлены на реализацию положений закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", — говорится в сообщении. — Проекты единогласно были одобрены всеми присутствующими на заседании членами совета с предложением внесения в них незначительных редакционно-технических правок".

По информации пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, для обсуждения проектов постановлений не были приглашены заинтересованные субъекты — БАЖ, TUT.BY і Onliner, хотя представители этих организаций ранее выражали желание и участвовали в обсуждении изменений законодательства о СМИ в Палате представителей.

БАЖ в настоящее время готовит письменное обращение в Мининформ с просьбой предоставить для ознакомления проекты данных постановлений и включить представителей журналистского сообщества в состав рабочей группы по разработке этих документов.

Стоит отметить, что одна из наиболее критикуемых профессиональным сообществом норм масштабных поправок в закон о СМИ касается обязательной идентификации пользователей, оставляющих комментарии в интернете.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. В Министерстве информации 4 сентября состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства. ...
 
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