Доброе утро!

Если вы вдруг собираетесь в выходные в Гродно — сходите на выставку старых школьных принадлежностей , а? Экспозиция классная — а никто не идет. Ну где вы еще увидите логарифмические линейки и экзотический арифмометр «Феликс»? Ностальги-и-и-и-я! Но пока вернемся к новостям вчерашнего дня.

ВАЖНОЕ

120 белорусов получили государственные награды от президента. Среди них — подросток, которого вы, наши дорогие читатели, назвали героем 2017-го года. Помните Виталия Титова и его подвиг ? Наши подростки вообще такие молодцы! Вот на днях белорусские школьники получили два золота и два серебра на международной олимпиаде по информатике — это наилучший результат сборной за историю!





А еще Александр Лукашенко подписал указ «О пустующих и ветхих домах». Мы внимательно почитали документ и выяснили: поблажек больше не будет. И вы почитайте — вдруг речь идет о старой хате вашей покойной бабушки или вашем собственном панельном недострое, на который все время не хватает средств?.. Теперь пустующие дома могут пойти с молотка или под бульдозер в течение года.

В ФСЗН планируют «влить» больше 680 млн рублей — эти средства при необходимости будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Проблема с дефицитом фонда встает все острее! Мы посмотрели, как расходуется его бюджет — какие суммы на какие цели направляются .

Помните, переживали, что все дорожает и дорожает мясо курицы? МАРТ даже проводит анитмонопольное расследование. Но беда-то в том, что вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса ! Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы. «Нужно понимать, что эта продукция взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается». Обещали и с этим разобраться.

А еще МАРТ разберется со стоимостью проживания в общежитиях. Собираются поступить просто: уравнять для всех регионов , как это раньше сделали со стоимостью школьного питания и учебников, — и все, никакой самодеятельности.

Как дела в белорусском спорте? Знаете ли, не очень: четыре наших спортсмена и тренер дисквалифицированы за допинг , а минское хоккейное «Динамо» потерпело второе подряд поражение в Континентальной хоккейной лиге — на этот раз «зубры» уступили в гостях нижегородскому «Торпедо» .

Прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов , но имена, конечно, могут быть вымышленными. Вот хронология того, что делали три дня в Лондоне подозреваемые. Тереза Мэй уверена: решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принималось в России на высшем уровне . Но в В МИД России сразу нашли нестыковки на фото подозреваемых в «деле Скрипалей» и попросили отпечатки их пальцев . А ОЗХО тем временем пришла к выводу, что пара из Эймсбери — 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули — отравилась «Новичком», как и Скрипали .

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Смотрите, как президент вчера после работы арбузы и картошку на своем участке убирал! Урожай неплохой: картофеля — 60 т с 1,5 га, бахчевых — 42 т с 1,6 га .





Завод в Орше, где президент не так давно нашел «дохлых мышей и презервативы», после разноса устроил уборку. Но сильно не заморачивались: вывезли старую изломанную мебель, документы, трубы, стеклянные и металлические отходы и другой мусор на окраину Барани. Местные и экологи возмутились !

Вот очень странная история: парень из Речицы выложил в соцсети фото в военной форме и через 10 лет… оказался из-за этого в суде . Суд, слава богу, разобрался, вины его не нашел и дело прекратил. Но будьте бдительны, на всякий случай!

Если вы захотите изменить себя — давайте, бросьте себе вызов! Для одноименного конкурса мы попросили читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Вот, например, 30-летний Дмитрий из Сморгони месяц считал калории и стоял в планке каждый день — и смотрите, чего добился !

Пойдем и мы, пожалуй, стоять в планке — все равно десерты из некоторых минских кондитерских позволить себе не можем, ну и цены ! Разве что на свидании такими угостят: как оказалось, там в принципе можно неплохо поесть — да еще и заработать (нет-нет, вы не о том подумали).

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас — очередной выпуск Humans of Minsk, проекта о случайных прохожих. В нем — девушка с дипломом Оксфорда, молодой ученый-физик и американец из Академии искусств. Читайте их рассказы о себе и своей жизни в нашем городе .





На днях дом в Браславском районе разрушила молния — буквально за секунды он стал непригоден к проживанию. Ох, и натерпелись хозяева ! «Гроза усилилась. Лежим с женой, разговариваем: как пережить эту ночь. Буквально секунда — и такой страшный, сумасшедшей силы хлопок! Как взрыв или выстрел какой! Мы в армии были на полигоне, но такого я не помню, чтобы так сильно что-то там взрывалось. Искры по всей комнате, дым, на голову что-то сыплется, проводка стреляет, люстры отрываются… Непонятно, что вокруг происходит». Берегите себя!

Смотрите, какую классную аудиокарту диалектов Беларуси сделали ребята из Бреста! Сейчас на ней более 50 аудиопримеров диалектов из разных регионов Брестской области — и это только начало. Авторы проекта предлагают всем присоединиться к наполнению проекта — давайте? А вот какой отличный видеомануал о нашей стране сняла белоруска из США — теперь у вас никогда не будет проблемы, как рассказать иностранцу о Беларуси!

Все новости среды, 5 сентября

Кстати. Сегодня же очередной эфир нашей «Экономики на пальцах». Тема обновления белорусского правительства не отпускает Сергея Чалого! Пока в оценках присутствует сдержанный оптимизм и надежда. Свою программу Сергей Румас должен представить в этом месяце, а пока мы поговорим о том, какой главный вызов стоит перед новыми людьми. Подключайтесь в 15.25 — будет интересно !

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