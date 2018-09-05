Если вы вдруг собираетесь в выходные в Гродно — сходите на выставку старых школьных принадлежностей, а? Экспозиция классная — а никто не идет. Ну где вы еще увидите логарифмические линейки и экзотический арифмометр «Феликс»? Ностальги-и-и-и-я! Но пока вернемся к новостям вчерашнего дня.
ВАЖНОЕ
120 белорусов получили государственные награды от президента. Среди них — подросток, которого вы, наши дорогие читатели, назвали героем 2017-го года. Помните Виталия Титова и его подвиг? Наши подростки вообще такие молодцы! Вот на днях белорусские школьники получили два золота и два серебра на международной олимпиаде по информатике — это наилучший результат сборной за историю!
А еще Александр Лукашенко подписал указ «О пустующих и ветхих домах». Мы внимательно почитали документ и выяснили: поблажек больше не будет. И вы почитайте — вдруг речь идет о старой хате вашей покойной бабушки или вашем собственном панельном недострое, на который все время не хватает средств?.. Теперь пустующие дома могут пойти с молотка или под бульдозер в течение года.
В ФСЗН планируют «влить» больше 680 млн рублей — эти средства при необходимости будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Проблема с дефицитом фонда встает все острее! Мы посмотрели, как расходуется его бюджет — какие суммы на какие цели направляются.
Помните, переживали, что все дорожает и дорожает мясо курицы? МАРТ даже проводит анитмонопольное расследование. Но беда-то в том, что вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса! Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы. «Нужно понимать, что эта продукция взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается». Обещали и с этим разобраться.
А еще МАРТ разберется со стоимостью проживания в общежитиях. Собираются поступить просто: уравнять для всех регионов, как это раньше сделали со стоимостью школьного питания и учебников, — и все, никакой самодеятельности.
Завод в Орше, где президент не так давно нашел «дохлых мышей и презервативы», после разноса устроил уборку. Но сильно не заморачивались: вывезли старую изломанную мебель, документы, трубы, стеклянные и металлические отходы и другой мусор на окраину Барани. Местные и экологи возмутились!
Вот очень странная история: парень из Речицы выложил в соцсети фото в военной форме и через 10 лет… оказался из-за этого в суде. Суд, слава богу, разобрался, вины его не нашел и дело прекратил. Но будьте бдительны, на всякий случай!
Если вы захотите изменить себя — давайте, бросьте себе вызов! Для одноименного конкурса мы попросили читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Вот, например, 30-летний Дмитрий из Сморгони месяц считал калории и стоял в планке каждый день — и смотрите, чего добился!
Пойдем и мы, пожалуй, стоять в планке — все равно десерты из некоторых минских кондитерских позволить себе не можем, ну и цены! Разве что на свидании такими угостят: как оказалось, там в принципе можно неплохо поесть — да еще и заработать (нет-нет, вы не о том подумали).
На днях дом в Браславском районе разрушила молния — буквально за секунды он стал непригоден к проживанию. Ох, и натерпелись хозяева! «Гроза усилилась. Лежим с женой, разговариваем: как пережить эту ночь. Буквально секунда — и такой страшный, сумасшедшей силы хлопок! Как взрыв или выстрел какой! Мы в армии были на полигоне, но такого я не помню, чтобы так сильно что-то там взрывалось. Искры по всей комнате, дым, на голову что-то сыплется, проводка стреляет, люстры отрываются… Непонятно, что вокруг происходит». Берегите себя!
Кстати. Сегодня же очередной эфир нашей «Экономики на пальцах». Тема обновления белорусского правительства не отпускает Сергея Чалого! Пока в оценках присутствует сдержанный оптимизм и надежда. Свою программу Сергей Румас должен представить в этом месяце, а пока мы поговорим о том, какой главный вызов стоит перед новыми людьми. Подключайтесь в 15.25 — будет интересно!
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