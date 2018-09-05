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Пинские пограничники вернули в Украину 178 коров
06.09.2018 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 2 сентября в Столинском районе пограничный наряд обнаружил крупное стадо коров, которое пришло на белорусскую территорию из Украины,
Белорусские пограничники проинформировали об инциденте украинских коллег.
На следующий день после соблюдения ряда пограничных формальностей все 178 голов передали Украине.
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В воскресенье стадо перешло границу и оказалось на белорусской стороне.
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