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"Никак не мог врубиться, что к чему". Как гомельчанка выиграла квартиру для сына

06.09.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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«Мы всю жизнь работали и надеялись только на себя. А тут вон, как вышло!» — все еще поражается гомельчанка Анна Гинтовт. Совсем недавно она стала обладательницей квартиры в Минске благодаря игре «Удача в придачу!». О своей жизни, эмоциях и планах на приз женщина рассказала нам в кругу своей семьи. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Скучаю по Беларуси больше, чем муж»

«Машенька, ну поешь супчика!» — уговаривает бабушка свою внучку, параллельно разрезая вишневый пирог для гостей. В доме многолюдно: к Анне и ее супругу Юрию на лето приехал сын Александр с семьей.


— Они у нас молодые, своего жилья еще нет, — заботливо объясняет Анна. — Поэтому квартира в столице достанется им.

Александр с женой Татьяной и дочкой Машей живут в Лондоне вот уже два с половиной года. Там находится главный офис IT-компании, где работает сын победительницы. Еще у Анны есть дочь Наталья. Но она с семьей живет в Гомеле, недалеко от родителей.

Александр же уезжать из Беларуси не планировал: это получилось само собой.

— Учился я в БГУ на механико-математическом факультете. А после пошел трудиться в одну фирму тестировщиком, — делится Александр. — Работал-работал, пока однажды не получил предложение работать не дистанционно, из Минска, а на месте — в Лондоне. Зацепило. Решил попробовать, — улыбается он.

Пока что молодые люди не могут точно ответить, останутся ли в Великобритании. «Будем смотреть по обстоятельствам», — хором говорят они. 


— Я скучаю по Беларуси, наверное, больше, чем муж, — признается Татьяна. — Он все время работает, а я дома с Машей: у меня больше возможностей поностальгировать. Конечно, уже хочется чем-то заняться в Лондоне. Осталось только язык подтянуть.

Ту же цель родители ставят и перед Машей. Сейчас девочка готовится пойти в детский сад и учится разговаривать как на русском, так и на английском. Александр и Татьяна стараются максимально занять своего ребенка: раньше Маша ходила на танцы, где научилась азам фламенко, сейчас переключилась на пение. 

«Хобби — внуки и садоводство»

Анна внимательно слушает разговор, но о себе говорить не спешит. Женщина признается, что недавно вышла на пенсию, поэтому внуки теперь — ее главное увлечение.

Раньше Анна работала ведущим экономистом на сельскохозяйственном предприятии. Сейчас ее время занимает приусадебный участок.

— С удовольствием копаюсь в грядках и выращиваю цветы, — признается победительница. — Теперь моя радость — в домашних заботах.


Забот, кстати, немало. Ухаживать за большим домом — задача не из простых. Как признается Анна: благо, что муж во всем помогает, да еще и бизнесом успевает заниматься.

Старшие Гинтовты вместе уже целых тридцать три года. Познакомились в ресторане, куда пришли в разных компаниях со своими спутниками. А вот по окончании мероприятия Юрий провожал уже Анну. «Крепко закрутилось», — говорят они.


Семья, утверждает Анна, у них очень сплоченная и крепкая. Ведь главной традицией для них являются постоянные встречи.

— Мы стараемся все праздники проводить вместе, — откровенничает героиня. — Еще живы и мои родители, поэтому у нас собирается аж четыре поколения за одним столом. Это очень душевные посиделки.

В семье Гинтовт за чашкой чая любят вспоминать знаковые истории. Одна из них — о том, как познакомились Саша и Таня. Все уверены: встреча была задумана судьбой.

— Познакомились мы в отпуске в Крыму, когда еще были студентами, — вспоминает Александр. — Завязался интерес сразу, как узнали, что мы оба из Беларуси. А ведь в Минске мы не замечали друг друга, хотя ежедневно ходили по одним дорожкам: Таня училась в БГПУ, а я — в корпусе БГУ напротив. Но нам суждено было встретиться в Коктебеле. Получился этакий курортный роман с продолжением.


«Эфиры не смотрела никогда»

С недавних пор копилка семейных историй пополнилась и воспоминаниями о дне, решившем пресловутый квартирный вопрос. Анна признается: она всегда скептически относилась ко всякого рода розыгрышам, поэтому прямые эфиры «Удачи в придачу!» никогда не смотрела.

— Однако «товары удачи» всегда брала, — смеется Юрий. — Несмотря ни на что, надежда всегда где-то теплится.


Какая покупка принесла победу, Анна Алексеевна не помнит.

— Может, шоколадка, а, может, что-то другое… — задумывается героиня. — Раньше выигрыши были, но некрупные: то сертификат на пять рублей, то два рубля на телефон. Однажды билет на концерт Валерии выиграли. Всегда приятно получать такие бонусы.

Однако на этот раз о «бонусе» Анне Гинтовт сообщили по телефону, начав с фразы: «Вы готовы это услышать?»


— Когда Дмитрий Кохно задал этот вопрос, я почувствовала мандраж. Мне всегда было интересно понять ощущения людей, которые выиграли, — вдохновляется победительница. — А в трубке продолжается речь: «Вы выиграли квартиру!». Конечно, эмоции сразу — через край. Не знала, что сказать, что делать: смеяться или плакать.

Супруг Юрий сперва был шокирован и не мог поверить в то, что такой крупный выигрыш принадлежит их семье. А после того, как первое волнение ушло, он решил сообщить радостную новость сыну. Но Александр трубку не взял.


— Я в тот день был на работе, сидел допоздна, — подхватывает Александр. — Пользоваться телефонами нам нельзя. Поэтому вскользь прочел сообщение от папы в мессенджере, но не придал этому значения. Попросту не понял, к чему он о какой-то квартире пишет. После работы перезваниваю — а он снова что-то про недвижимость в Минске рассказывает. Я никак не мог врубиться, что к чему. Понадобилось минут пять, чтобы понять, что произошло. Ну, а потом, конечно, чувство радости было непередаваемым.

В перспективе молодая семья «однушку» планирует продать — растущей «ячейке общества» нужно больше пространства. Но об этом пока думать рано.

— Греет душу один факт: мы можем быть везунчиками, — счастлива Анна. — А «товары удачи» будем продолжать брать обязательно. Если выиграем машину — пойду учиться на права. Обещаю!


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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Анна Гинтовт из Гомеля на пенсии растит внуков, ухаживает за грядками и палисадником. Однако спокойствие было прервано счастливым событием - выигрышем квартиры в...
 
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