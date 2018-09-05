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Под Минском мужчина представился доктором и приставал к 7-летней девочке

06.09.2018 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 2 сентября в милицию обратился житель агрогородка Хатежино: неизвестный, представившись доктором, приставал к его дочери. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноболисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

Как рассказал отец, его 7-летняя дочь гуляла на улице. К ней подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть «от вирусов». Далее незнакомец завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с нее нижнее белье, стал осматривать и ощупывать. После этого злоумышленник одел ребенка и скрылся на велосипеде. Вернувшись домой, девочка про доктора рассказала родителям.

В распоряжении милиции есть изображение мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

Сотрудники Минского РУВД просят помочь в установлении личности разыскиваемого. Если узнали молодого человека на велосипеде или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим позвонить по телефонам: 8 017 268-88-02, 8 029 686-76-90, 8 025 691-44-90, 8 029 507-86-40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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К девочке подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть "от вирусов". Он завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с...
 
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