Под Минском мужчина представился доктором и приставал к 7-летней девочке

Вечером 2 сентября в милицию обратился житель агрогородка Хатежино: неизвестный, представившись доктором, приставал к его дочери. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноболисполкома.



Фото: УВД Миноблисполкома

Как рассказал отец, его 7-летняя дочь гуляла на улице. К ней подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть «от вирусов». Далее незнакомец завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с нее нижнее белье, стал осматривать и ощупывать. После этого злоумышленник одел ребенка и скрылся на велосипеде. Вернувшись домой, девочка про доктора рассказала родителям.

В распоряжении милиции есть изображение мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

Сотрудники Минского РУВД просят помочь в установлении личности разыскиваемого. Если узнали молодого человека на велосипеде или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим позвонить по телефонам: 8 017 268-88-02, 8 029 686-76-90, 8 025 691-44-90, 8 029 507-86-40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.