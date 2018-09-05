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Под Минском мужчина представился доктором и приставал к 7-летней девочке
06.09.2018 09:16 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 2 сентября в милицию обратился житель агрогородка Хатежино: неизвестный, представившись доктором, приставал к его дочери. Об этом
Как рассказал отец, его 7-летняя дочь гуляла на улице. К ней подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть «от вирусов». Далее незнакомец завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с нее нижнее белье, стал осматривать и ощупывать. После этого злоумышленник одел ребенка и скрылся на велосипеде. Вернувшись домой, девочка про доктора рассказала родителям.
В распоряжении милиции есть изображение мужчины, личность которого сейчас устанавливается.
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К девочке подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть "от вирусов". Он завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с...
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