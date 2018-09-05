Профсоюзные лидеры организовали для чечерских аграриев дополнительное питание

После завершения жатвы аграрии активно трудятся на заготовке кормов.

Не остаются в стороне и профсоюзы. Общественные лидеры Анна Туровец и Анжелика Кравченко организовали дополнительное питание для механизаторов в вечернее время. Добавкой к привычному набору блюд для работников ОАО «МотневичиАгро», «Ботвиново», КСУП «РовковичиАгро» стали кондитерские изделия и сок. Такой десерт труженики села получают ежедневно.

Механизаторы с благодарностью принимали угощение. Лакомое поощрение и внимание профсоюзных активистов, безусловно, пришлись им по вкусу. Продовольственные наборы прибавляют сил, стимулируют активно трудиться, поднимают настроение.



