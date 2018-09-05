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Профсоюзные лидеры организовали для чечерских аграриев дополнительное питание
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
После завершения жатвы аграрии активно трудятся на заготовке кормов.
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После завершения жатвы аграрии активно трудятся на заготовке кормов. Не остаются в стороне и профсоюзы. Общественные лидеры Анна Туровец и Анжелика Кравченко...
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