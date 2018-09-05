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Пройдет открытый областной турнир по гребле на байдарках и каноэ
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Открытый областной турнир по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного тренера СССР В.С.Станибула состоится 7 сентября.
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Открытый областной турнир по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного тренера СССР В.С.Станибула состоится 7 сентября. В силе, ловкости и выносливости...
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