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Молния стала причиной четырех пожаров в Гродненской области

06.09.2018 07:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Предположительно молния стала причиной четырех пожаров на территории Гродненской области 5 сентября.

По информации областного управления МЧС, в 9.20 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Яновичи Волковысского района. Огнем уничтожена черепичная кровля.

В 11.17 поступила информация о возгорании стога соломы 8х40 м в поле ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" возле деревни Мильковщина Гродненского района. Уничтожено 30 тонн соломы, работниками МЧС и хозяйства спасено 50 тонн.

Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском поселке Порозово Свислочского района поступило в 15.58. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 18 кв. метров.

В 16.35 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Шуричи Свислочского района. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 10 кв. метров.

Днем 5 сентября в Гродненской области прошли грозовые дожди разной интенсивности. По данным Белгидромета, наибольшее количество осадков выпало в Волковыске (11 мм, или 11 л воды на квадратный метр территории) и Щучине (8 мм).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Предположительно молния стала причиной четырех пожаров на территории Гродненской области 5 сентября. По информации областного управления МЧС,...
 
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