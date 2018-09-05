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На Октябрьской кто-то снес необычную скульптуру, которая вызывала неоднозначную реакцию минчан
06.09.2018 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Неоднозначную скульптуру «Великое существо» на Октябрьской улице ломали несколько раз. Но этой ночью кто-то и вовсе снес ее с «ног». Мы узнали, будет ли восстанавливать свою работу художник.
Фотографии поваленной скульптуры появились несколько часов назад в Instagram.
Художник Базыль Стахиевич говорит, что не будет заново переделывать работу. А уберет все то, что осталось от нее.
— Я сейчас не в стране и никак на это не повлияю. Попробую собрать остатки. Тело надо убрать? Этим и займусь. Думаю, это все даже и хорошо — пришло время для чего-то нового.
Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Bazinato — Базыль Стахиевич. Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil в 2017 году в начале сентября. Тогда скульптуре
Художник рассказывал, что
Работа Bazinato вызвала неоднозначную реакцию минчан. Так, 76% опрошенных читателей TUT.BY
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Мы узнали, будет ли ее восстанавливать художник.
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