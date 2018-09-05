На Октябрьской кто-то снес необычную скульптуру, которая вызывала неоднозначную реакцию минчан

Неоднозначную скульптуру «Великое существо» на Октябрьской улице ломали несколько раз. Но этой ночью кто-то и вовсе снес ее с «ног». Мы узнали, будет ли восстанавливать свою работу художник.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фотографии поваленной скульптуры появились несколько часов назад в Instagram.

Художник Базыль Стахиевич говорит, что не будет заново переделывать работу. А уберет все то, что осталось от нее.

— Я сейчас не в стране и никак на это не повлияю. Попробую собрать остатки. Тело надо убрать? Этим и займусь. Думаю, это все даже и хорошо — пришло время для чего-то нового.



Фото: Егор Kipah

Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Bazinato — Базыль Стахиевич. Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil в 2017 году в начале сентября. Тогда скульптуре оторвали конечности.

Художник рассказывал, что создавал «Великое существо» для взаимодействия со средой.

Работа Bazinato вызвала неоднозначную реакцию минчан. Так, 76% опрошенных читателей TUT.BY назвали ее «человеком-вагиной».