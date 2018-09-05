В День города в центре столицы пройдет большой спортивный праздник. Программа и схема мероприятия

8 сентября, в День Города, на площадке у Дворца спорта пройдет большой спортивный праздник. Основные мероприятия и соревнования назначены с 11 до 15 часов. Работать будет семь площадок. Подробная программа и схема расположений в нашем материале.

Palova-Arena. Соревнования по стритболу и детская баскетбольная академия





С 9.30 до 18.30 в рамках финального этапа Национальной лиги по баскетболу 3×3 состоятся соревнования тестового турнира Европейских игр-2019.

За чемпионство в категории «Девушки» поборются 6 зарубежных коллективов — МБА, Сёстры Феликс и North Legion (Россия), Ghetto Ladies (Латвия), сборные Литвы и Украины, а также четыре сильнейшие отечественные команды по итогам предыдущих этапов лиги. Беларусь представят сразу две национальные дружины: основная и молодежная.

В мужской части соревнований основное внимание будет приковано к разборкам на площадке в категории «Элита». Заявлено 10 коллективов. Две команды — Vim Union и BelTeam — укомплектованы игроками национальных сборных Беларуси.

В самой массовой категории «Общая» выступят 32 дружины, в U-17 — 12 команд, в U-14 — 8, в U-12 — 6.

С 12.00 до 14.00 на этой же площадке будет работать игровая зона с баскетбольной академией для детей от трех до шести лет. Все желающие смогут получить информацию о записи в секции и школы по виду спорта.

Состоятся показательные выступления мастеров воркаута, брейк-данса и BMX, групп поддержки.

Свислочь. Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

11.00. На реке пройдут вторые открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Звездная регата». Прославленные белорусские спортсмены, чемпионы мира и Европы будут соревноваться в различных дисциплинах на дистанции 200 метров.

Также здесь пройдут заезды на драгонботах — 12-местных китайских лодках-байдарках. Соревнуются команды четырех ВУЗов страны. В отдельной подгруппе в заезде на драгонботах сразятся команды администрации вторых Европейских игр и БРСМ.

Зеленая зона около сцены. Мастер-класс по волейболу



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

11.00. На зеленой зоне около ДЮСШ на Победителей, 2 пройдет мастер-класс по волейболу. Обучать навыкам игры будут воспитанники школы олимпийского резерва.

Также здесь будут присутствовать тренера, они проконсультируют всех желающих об особенностях тренировочного процесса в школе олимпийского резерва волейбольного клуба «Минск». Кроме этого здесь пройдет автограф и фотосессия с игроками женской волейбольной команды «Минчанка».

Амфитеатр. Силовой экстрим



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С 11.00 до 15.00. На площадке летнего амфитеатра пройдет международный турнир по силовому экстриму «Minsk Open Cup» — 2018.

В этом году за кубок Минска поборются сильнейшие стронгмены из шести стран: Беларуси, Росии, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Спортсмены покажут себя в четырех основных упражнениях. В программе турнира: становая тяга, эстафеты, колодец в лямках, упражнение Ось Аполлона. Самым зрелищным станет трек-пул BMW в сцепке общим весом 8 тонн.

В соревнованиях примет участие сильнейший стронгмен Беларуси Руслан Багиров. Также на празднике будет участвовать силач Роман Греков, который переехал к нам из Украины и теперь представляет Беларусь на международной арене, гантелю весом 135 кг он поднимает одной рукой.

Выступление силачей разбавит команда чирлидеров PHOENIX.

Турнир проводится при участии благотворительного фонда помощи детям « Белый Аист », который курирует Вилейский и Новогрудский интернаты для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также оказывает финансовую и волонтерскую поддержку детскому Онкологическому центру в Боровлянах.

Проспект Победителей. Массовый забег на роликах



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Андрей Домейко, TUT.BY

В 10.00 начнется выдача номеров участников.

В 12.00 старт главного забега.

В забеге на роликах участвуют и дети, и взрослые, которым предстоит преодолеть дистанции от 1 до 16 кругов, в зависимости от возраста участников. Длина круга — 2 км.

На стартовую линию выйдут участники из Франции, Нидерландов, России, Украины и Беларуси.

Первый круг — разминочный или фестивальный, на котором запрещен обгон спортсмена под первым регистрационным номером. Этот круг бесплатный. Остальные — соревновательные, поэтому для забега нужно зарегистрироваться и заплатить от 15 до 35 рублей. Кроме этого, участие в соревновательных кругах предусматривает наличие транспондера.

В 14.00 — 14.30 участники Олимпийских игр 2018 года проведут мастер-класс по катанию на роликах.

15.00. Награждение победителей и призеров соревнований.

Площадка у Дворца спорта. Показательные выступления, выставка тренажеров

11.00. Показательные выступления и соревнования по гиревому спорту, а также стритворкауту.

Справа у лестницы будет работать выставка уличных тренажеров и велосипедов.

Также здесь проведут соревнования спасатели из МЧС.

Неподалеку на сцене выступят самодеятельные коллективы, будут работать торговые точки. Вход на мероприятие организован через пункт пропуска.

Подробная схема с месторасположением всех объектов спортивного праздника:



Схема: пресс-служба Мингорисполкома