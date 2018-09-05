В День города в центре столицы пройдет большой спортивный праздник. Программа и схема мероприятия

8 сентября, в День Города, на площадке у Дворца спорта пройдет большой спортивный праздник. Основные мероприятия и соревнования назначены с 11 до 15 часов. Работать будет семь площадок. Подробная программа и схема расположений в нашем материале.
Palova-Arena. Соревнования по стритболу и детская баскетбольная академия
С 9.30 до 18.30 в рамках финального этапа Национальной лиги по баскетболу 3×3 состоятся соревнования тестового турнира Европейских игр-2019.
За чемпионство в категории «Девушки» поборются 6 зарубежных коллективов — МБА, Сёстры Феликс и North Legion (Россия), Ghetto Ladies (Латвия), сборные Литвы и Украины, а также четыре сильнейшие отечественные команды по итогам предыдущих этапов лиги. Беларусь представят сразу две национальные дружины: основная и молодежная.
В мужской части соревнований основное внимание будет приковано к разборкам на площадке в категории «Элита». Заявлено 10 коллективов. Две команды — Vim Union и BelTeam — укомплектованы игроками национальных сборных Беларуси.
В самой массовой категории «Общая» выступят 32 дружины, в U-17 — 12 команд, в U-14 — 8, в U-12 — 6.
С 12.00 до 14.00 на этой же площадке будет работать игровая зона с баскетбольной академией для детей от трех до шести лет. Все желающие смогут получить информацию о записи в секции и школы по виду спорта.
Состоятся показательные выступления мастеров воркаута, брейк-данса и BMX, групп поддержки.
Свислочь. Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ
11.00. На реке пройдут вторые открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Звездная регата». Прославленные белорусские спортсмены, чемпионы мира и Европы будут соревноваться в различных дисциплинах на дистанции 200 метров.
Также здесь пройдут заезды на драгонботах — 12-местных китайских лодках-байдарках. Соревнуются команды четырех ВУЗов страны. В отдельной подгруппе в заезде на драгонботах сразятся команды администрации вторых Европейских игр и БРСМ.
Зеленая зона около сцены. Мастер-класс по волейболу
11.00. На зеленой зоне около ДЮСШ на Победителей, 2 пройдет мастер-класс по волейболу. Обучать навыкам игры будут воспитанники школы олимпийского резерва.
Также здесь будут присутствовать тренера, они проконсультируют всех желающих об особенностях тренировочного процесса в школе олимпийского резерва волейбольного клуба «Минск». Кроме этого здесь пройдет автограф и фотосессия с игроками женской волейбольной команды «Минчанка».
Амфитеатр. Силовой экстрим
С 11.00 до 15.00. На площадке летнего амфитеатра пройдет международный турнир по силовому экстриму «Minsk Open Cup» — 2018.
В этом году за кубок Минска поборются сильнейшие стронгмены из шести стран: Беларуси, Росии, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Спортсмены покажут себя в четырех основных упражнениях. В программе турнира: становая тяга, эстафеты, колодец в лямках, упражнение Ось Аполлона. Самым зрелищным станет трек-пул BMW в сцепке общим весом 8 тонн.
В соревнованиях примет участие сильнейший стронгмен Беларуси Руслан Багиров. Также на празднике будет участвовать силач Роман Греков, который переехал к нам из Украины и теперь представляет Беларусь на международной арене, гантелю весом 135 кг он поднимает одной рукой.
Выступление силачей разбавит команда чирлидеров PHOENIX.
Турнир проводится при участии благотворительного фонда помощи детям «Белый Аист», который курирует Вилейский и Новогрудский интернаты для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также оказывает финансовую и волонтерскую поддержку детскому Онкологическому центру в Боровлянах.
В забеге на роликах участвуют и дети, и взрослые, которым предстоит преодолеть дистанции от 1 до 16 кругов, в зависимости от возраста участников. Длина круга — 2 км.
На стартовую линию выйдут участники из Франции, Нидерландов, России, Украины и Беларуси.
Первый круг — разминочный или фестивальный, на котором запрещен обгон спортсмена под первым регистрационным номером. Этот круг бесплатный. Остальные — соревновательные, поэтому для забега нужно зарегистрироваться и заплатить от 15 до 35 рублей. Кроме этого, участие в соревновательных кругах предусматривает наличие транспондера.
В 14.00 — 14.30 участники Олимпийских игр 2018 года проведут мастер-класс по катанию на роликах.
15.00. Награждение победителей и призеров соревнований.
Площадка у Дворца спорта. Показательные выступления, выставка тренажеров
11.00. Показательные выступления и соревнования по гиревому спорту, а также стритворкауту.
Справа у лестницы будет работать выставка уличных тренажеров и велосипедов.
Также здесь проведут соревнования спасатели из МЧС.
Неподалеку на сцене выступят самодеятельные коллективы, будут работать торговые точки. Вход на мероприятие организован через пункт пропуска.
Подробная схема с месторасположением всех объектов спортивного праздника: