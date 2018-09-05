10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ

10 сентября каждого года принято считать Всемирным Днем предотвращения самоубийств. Кобринский район также принимает активное участие в противодействии пагубным пристрастиям населении, которые могут привести к непоправимым последствиям. Глобальной целью Всемирного Дня предотвращения самоубийств является снижение суицидальной активности населения.
Профилактика суицидов является составной частью политики повышения демографической безопасности.
Самоубийство – феномен, встречающийся только у людей, является социальным явлением. Это индивидуальная реакция личности на конфликтную (кризисную) ситуацию, которая определяется личностными особенностями конкретного человека и встречается в любом обществе, независимо от его политического и социально-экономического устройства.
Предупреждение самоубийств представляет собой непростую комплексную немедицинскую задачу, для достижения которой в Республике Беларусь объединены усилия многих министерств и ведомств, организаций и учреждений, местных исполнительных и распорядительных органов, а также общественных объединений и традиционных религиозных конфессий.
Государство уделяет большое внимание сохранению и укреплению психического здоровья граждан. Оказание психиатрической, наркологической, психотерапевтической и психологической помощи в Республике Беларусь осуществляется сетью организаций здравоохранения на различных уровнях оказания медицинской помощи (районном, городском, областном, республиканском) в амбулаторных, стационарных условиях, а также в условиях отделений дневного пребывания.
Информация о получении такой помощи находится в свободном доступе в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах организаций здравоохранения.
Учитывая актуальность и разноплановость проблемы суицидального поведения населения, основные усилия по профилактике суицидального поведения населения сосредоточены, прежде всего, на трудоспособной, мужской, детской и сельской группах населения.
В населении существует ложное убеждение о том, что обращение к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет за собой социальные последствия, что является серьезным препятствием для широкого раннего обращения населения за необходимой помощью.
В период возникновения психических, психологических проблем необходимо думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям и лишать себя своевременной помощи.
Существующая система оказания психиатрической помощи предусматривает установление диспансерного наблюдения только над пациентами, страдающими тяжелыми, хроническими психическими расстройствами.
Обращение за психиатрической, психотерапевтической и психологической помощью НЕ влечет за собой никаких социальных последствий!
Позвоните, вам помогут!
«Телефоны доверия»:
Минск:
для взрослых 8-017-290-44-44 (многоканальный, круглосуточно);
для детей и подростков 8-017-263-03-03 (круглосуточно).
Брест: 8-0162-25-57-27 (круглосуточно).
Витебск: 8-0212-61-60-60 (круглосуточно).
Гомель: 8-0232-31-51-61 (круглосуточно).
Гродно: 170 для жителей области (круглосуточно);
8-0152-75-23-90 (круглосуточно).
Могилев: 8-0222-47-31-61 (круглосуточно).
Минская область: 8-017-202-04-01 (круглосуточно);
8-029-899-04-01 (МТС, круглосуточно).
Кобринский зональный цгиэ