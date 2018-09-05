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10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ

06.09.2018 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ

10 сентября каждого года принято считать Всемирным Днем предотвращения самоубийств. Кобринский район также принимает активное участие в противодействии пагубным пристрастиям населении, которые могут привести к непоправимым последствиям.  Глобальной целью Всемирного Дня предотвращения самоубийств  является снижение суицидальной активности населения.

Профилактика суицидов является составной частью политики повышения демографической безопасности.

Самоубийство – феномен, встречающийся только у людей, является социальным явлением. Это индивидуальная реакция личности на конфликтную (кризисную) ситуацию, которая определяется личностными особенностями конкретного  человека и встречается в любом обществе, независимо от его политического и социально-экономического устройства.

Предупреждение самоубийств представляет собой непростую комплексную немедицинскую задачу, для достижения которой в Республике Беларусь объединены усилия многих министерств и ведомств, организаций и учреждений, местных исполнительных и распорядительных органов, а также общественных объединений и традиционных религиозных конфессий.

 Государство уделяет большое внимание сохранению и укреплению психического здоровья граждан. Оказание психиатрической, наркологической, психотерапевтической и психологической помощи в Республике Беларусь осуществляется сетью организаций здравоохранения на различных уровнях оказания медицинской помощи (районном, городском, областном, республиканском) в амбулаторных, стационарных условиях, а также в условиях отделений дневного пребывания.

Информация о получении такой помощи находится в свободном доступе в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах организаций здравоохранения.

Учитывая актуальность и разноплановость проблемы суицидального поведения населения, основные усилия по профилактике суицидального поведения населения сосредоточены, прежде всего, на трудоспособной, мужской, детской и сельской группах населения.

В населении существует ложное убеждение о том, что обращение к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет за собой социальные последствия, что является серьезным препятствием для широкого раннего обращения населения за необходимой помощью.

В период возникновения психических, психологических проблем необходимо думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям и лишать себя своевременной помощи.

Существующая система оказания психиатрической помощи предусматривает установление диспансерного наблюдения только над пациентами, страдающими тяжелыми, хроническими психическими расстройствами.

Обращение за психиатрической, психотерапевтической и психологической помощью НЕ влечет за собой никаких социальных последствий!

Позвонитевам помогут!

«Телефоны доверия»:

Минск: 

для взрослых                                8-017-290-44-44 (многоканальный, круглосуточно);

для детей и подростков             8-017-263-03-03 (круглосуточно).

Брест:                                              8-0162-25-57-27 (круглосуточно).

Витебск:                                         8-0212-61-60-60 (круглосуточно).

Гомель:                                           8-0232-31-51-61 (круглосуточно).

Гродно:                                           170 для жителей области (круглосуточно);

8-0152-75-23-90 (круглосуточно).

Могилев:                                         8-0222-47-31-61 (круглосуточно).

Минская область:                         8-017-202-04-01  (круглосуточно);

                                                            8-029-899-04-01 (МТС, круглосуточно).

Кобринский зональный цгиэ

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ
 
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