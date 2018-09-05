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Катя Пушкарева уже не та. Как живут актеры сериала «Не родись красивой»
06.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
»АиФ» рассказывает, кто из актеров некогда популярного сериала «Не родись красивой» добился реальных успехов в профессии, а кто так и не смог этого сделать.
Нелли Уварова — Екатерина Пушкарева
Григорий Антипенко — Андрей Жданов
Благодаря сериалу Григорий Антипенко не только приобрёл народную славу и популярность, но и нашел любимую женщину в лице коллеги Юлии Такшиной. Девушке досталась роль секретарши бизнесмена Жданова. Увы, их эффектная пара распалась через шесть лет совместной жизни, так и не дойдя до ЗАГСа. На сегодняшний день единственное, что связывает этих двух людей — общие дети, сыновья Иван и Федор.
Артём Семакин — Николай Зорькин
Еще один человек, сумевший устроить свою личную жизнь на съемочной площадке «Не родись красивой» — Артём Семакин. Именно там он познакомился с Марией Машковой, дочерью режиссера и актера Владимира Машкова. Ходили слухи, что известный отец был не в восторге от выбора дочери, но это ни на что не повлияло. Свадьбу влюбленные сыграли скромную, пригласили только самых близких, а потом улетели в Париж. И вроде бы все складывалось хорошо, по крайней мере, чисто внешне, никто в этом союзе не тянул одеяло на себя. Более того, супруги часто снимались в одних и тех же проектах, но в 2009 году все же развелись. Причина банальная — Семакина уличили в измене.
Конечно, Артём продолжает сниматься в кино, правда, увидев его на экране, далеко не каждый узнает в возмужавшем и значительно набравшем вес Семакине худощавого, неуверенного в себе и нелепого Николая Зорькина, которого его ему когда-то довелось сыграть.
Виталий Егоров — Милко Вуканович
В отличие от своего экранного персонажа — дизайнера-гомосексуала Милко Вукановича — в жизни Виталий Егоров увлекался исключительно женщинами. Правда, семейное счастье нашел не сразу и женился только в 39 лет! Сегодня вместе с супругой Натальей он воспитывает двух дочерей.
Несмотря на славу, которую ему принес сериал «Не родись красивой», Егоров все же остался преимущественно театральным актером. В труппе известной «Табакерки» он работает с 1994 года. В 2010 начал преподавать в Театральной школе Олега Табакова. Весной 2015 года дебютировал в качестве постановщика в родном театре: к 70-летию Победы Егоров поставил вечер-посвящение «Жизнь свою за други своя…». А уже в 2016 году представил на суд зрителей новую работу «На бойком месте». В кино Виталия тоже можно увидеть, но преимущественно в эпизодах. Буквально этим летом актер засветился в сериале «Новый человек» на СТС.
Илья Любимов — Александр Воропаев
Илья Любимов просто нарасхват в театре «Мастерская П. Фоменко», с которым сотрудничает больше двадцати лет. Там его можно увидеть сразу в нескольких постановках: «Египетские ночи», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Семейное счастье», «Война и мир. Начало романа» и др. Только в этом году актер успел сняться сразу в трех фильмах, а скоро приступит к работе над картиной «Неадекватные люди-2» в тандеме с Ингрид Олеринской.
Ольга Ломоносова — Кира Воропаева
В карьере и личной жизни многодетной мамы Ольги Ломоносовой все стабильно: актриса играет на разных площадках, периодически снимается в кино и занимается воспитанием двух дочерей и сына. Последний, к слову, появился на свет относительно недавно, в 2017 году. Мало кто верил, что союз Ольги и отца ее детей, режиссера Павла Сафонова, будет таким крепким. Более того, сами супруги, которые знают друг друга со времен учебы в Щукинском училище, и представить не могли, что станут парой. Но, видимо, от судьбы не уйдешь — влюбленные вместе больше десяти лет.
Отсидеться в декрете Ломоносовой так и не удалось. Уже на девятый день своего материнства она вышла на сцену театра на Малой Бронной в постановке «Сирано де Бержерак», а через месяц отправилась вместе с ребенком и няней в Геленджик, чтобы принять участие в съемках сериала «Доктор Мартов». Тем временем в столице ее ожидали на съемочной площадке многосерийной ленты «Лучше, чем люди», которая скоро выйдет на экраны. В общем, от карьеры ради материнства Ольга решила не отказываться.
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»АиФ» рассказывает, кто из актеров некогда популярного сериала «Не родись красивой» добился реальных успехов в профессии, а кто так и не смог этого сделать....
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