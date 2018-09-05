Катя Пушкарева уже не та. Как живут актеры сериала «Не родись красивой»

​»АиФ» рассказывает, кто из актеров некогда популярного сериала «Не родись красивой» добился реальных успехов в профессии, а кто так и не смог этого сделать.

Сегодня история замухрышки Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой» кажется смешной и банальной, но в начале 2000-х это была невероятно популярная мыльная опера, за которой с упоением наблюдали все домохозяйки страны (и не только они). «АиФ» рассказывает о перипетиях в личной жизни Артема Семакина и Марии Машковой, необычных ролях Нелли Уваровой и удивительном умении Ольги Ломоносовой совмещать карьеру и материнство.

Нелли Уварова — Екатерина Пушкарева

После «Не родись красивой» Нелли с завидным постоянством появляется на экранах. Да, роли у актрисы не топовые, но чего только стоит ее героиня Вика в сериале «Адаптация». В раскованной женщине, которая активно флиртует с главным героем, не осталось и следа от скромницы Кати Пушкаревой. Да, возможно, подобное преображение можно было бы оставить без внимания, все-таки в актерской профессии и не такое бывает, однако примечательно, что во время съемок Уварова была в положении. В ноябре 2016 года Нелли во второй раз стала мамой. Всего же с супругом Александром Гришиным у них трое детей: дочь Ия, сыновья Игнатий и Андрей. Кстати, свою судьбу с Александром актриса связала уже после роли в нашумевшем сериале и развода с режиссером Сергеем Пикаловым. Познакомились будущие супруги, разумеется, на сцене, играя в одном спектакле.

Театральная жизнь всеми любимой артистки, в отличие от личной, поражает стабильностью. С 2001 года и по настоящее время она работает в Российском академическом Молодежном театре.

Григорий Антипенко — Андрей Жданов

Благодаря сериалу Григорий Антипенко не только приобрёл народную славу и популярность, но и нашел любимую женщину в лице коллеги Юлии Такшиной. Девушке досталась роль секретарши бизнесмена Жданова. Увы, их эффектная пара распалась через шесть лет совместной жизни, так и не дойдя до ЗАГСа. На сегодняшний день единственное, что связывает этих двух людей — общие дети, сыновья Иван и Федор.

В 2013 года Антипенко был зачислен в труппу театра имени Вахтангова. Поклонники актера могут увидеть его в спектакле Римаса Тумнаса «Улыбнись нам, Господи» и хореографической постановке Анжелики Холиной «Отелло». Кроме того, Григорий занят в Современном театре антрепризы и театре на Малой Бронной. Что касается его взаимоотношений с кинематографом, то в последнее время Антипенко снимается исключительно в сериалах, правда, не столь успешных, как «Не родись красивой».

Артём Семакин — Николай Зорькин

Еще один человек, сумевший устроить свою личную жизнь на съемочной площадке «Не родись красивой» — Артём Семакин. Именно там он познакомился с Марией Машковой, дочерью режиссера и актера Владимира Машкова. Ходили слухи, что известный отец был не в восторге от выбора дочери, но это ни на что не повлияло. Свадьбу влюбленные сыграли скромную, пригласили только самых близких, а потом улетели в Париж. И вроде бы все складывалось хорошо, по крайней мере, чисто внешне, никто в этом союзе не тянул одеяло на себя. Более того, супруги часто снимались в одних и тех же проектах, но в 2009 году все же развелись. Причина банальная — Семакина уличили в измене.

Конечно, Артём продолжает сниматься в кино, правда, увидев его на экране, далеко не каждый узнает в возмужавшем и значительно набравшем вес Семакине худощавого, неуверенного в себе и нелепого Николая Зорькина, которого его ему когда-то довелось сыграть.

Виталий Егоров — Милко Вуканович

В отличие от своего экранного персонажа — дизайнера-гомосексуала Милко Вукановича — в жизни Виталий Егоров увлекался исключительно женщинами. Правда, семейное счастье нашел не сразу и женился только в 39 лет! Сегодня вместе с супругой Натальей он воспитывает двух дочерей.

Несмотря на славу, которую ему принес сериал «Не родись красивой», Егоров все же остался преимущественно театральным актером. В труппе известной «Табакерки» он работает с 1994 года. В 2010 начал преподавать в Театральной школе Олега Табакова. Весной 2015 года дебютировал в качестве постановщика в родном театре: к 70-летию Победы Егоров поставил вечер-посвящение «Жизнь свою за други своя…». А уже в 2016 году представил на суд зрителей новую работу «На бойком месте». В кино Виталия тоже можно увидеть, но преимущественно в эпизодах. Буквально этим летом актер засветился в сериале «Новый человек» на СТС.

Илья Любимов — Александр Воропаев

Илья Любимов просто нарасхват в театре «Мастерская П. Фоменко», с которым сотрудничает больше двадцати лет. Там его можно увидеть сразу в нескольких постановках: «Египетские ночи», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Семейное счастье», «Война и мир. Начало романа» и др. Только в этом году актер успел сняться сразу в трех фильмах, а скоро приступит к работе над картиной «Неадекватные люди-2» в тандеме с Ингрид Олеринской.

В 2011 году Илья женился на коллеге Екатерине Вилковой. У пары подрастает дочь Павла и сын Пётр. Раньше воспитывать наследников супругам помогали няни, однако сейчас эту миссию выполняют родители Екатерины, которые живут в Нижнем Новгороде. Без них никуда, ведь семейная чета Любимов-Вилкова востребованы на все 100%, а брать детей на съемки не в их правилах.

Ольга Ломоносова — Кира Воропаева

В карьере и личной жизни многодетной мамы Ольги Ломоносовой все стабильно: актриса играет на разных площадках, периодически снимается в кино и занимается воспитанием двух дочерей и сына. Последний, к слову, появился на свет относительно недавно, в 2017 году. Мало кто верил, что союз Ольги и отца ее детей, режиссера Павла Сафонова, будет таким крепким. Более того, сами супруги, которые знают друг друга со времен учебы в Щукинском училище, и представить не могли, что станут парой. Но, видимо, от судьбы не уйдешь — влюбленные вместе больше десяти лет.

Отсидеться в декрете Ломоносовой так и не удалось. Уже на девятый день своего материнства она вышла на сцену театра на Малой Бронной в постановке «Сирано де Бержерак», а через месяц отправилась вместе с ребенком и няней в Геленджик, чтобы принять участие в съемках сериала «Доктор Мартов». Тем временем в столице ее ожидали на съемочной площадке многосерийной ленты «Лучше, чем люди», которая скоро выйдет на экраны. В общем, от карьеры ради материнства Ольга решила не отказываться.