Эффект Пигмалиона: ожидания сбываются

История

Мифологический царь Кипра и греческий скульптор Пигмалион, по легенде, создал статую девушки удивительной красоты. И чем дольше любовался он делом своих рук, тем больше находил замечательных достоинств. Вскоре Пигмалиону стало казаться, что ни одна из земных женщин не способна сравниться со статуей, которую он изваял. Назвав свое творение Галатеей, Пигмалион проводил дни и ночи напролет, восхищаясь красавицей из слоновой кости, шепча нежные слова любви.

Влюбленный скульптор обратился к Афродите со страстной мольбой оживить его любимую, и богиня любви откликнулась на его просьбу. Живая, теплая и любящая – Галатея оказалась именно такой, какой и хотел видеть ее тот, кто ее придумал. Пигмалион получил то, что хотел, – его вера и страстное желание помогли мечте воплотиться в реальность.

Подобный психологический феномен оправдывающихся ожиданий и лежит в основе эффекта Пигмалиона.

Эффект Пигмалиона (или эффект Розенталя) – это психологический феномен, который заключается в том, что ожидания человеком реализации пророчества во многом определяют характер его действий и интерпретацию реакций окружающих, что и провоцирует самоосуществление пророчества.

Или, проще говоря, когда мы твердо убеждены, в достоверности какой-либо информации, мы зачастую действуем таким образом, что эта самая информация получает реальное подтверждение.

Эксперимент

Убедительным доказательством этому служит эксперимент, проведенный в 1968 году американскими психологами Робертом Розенталем и Ленорой Якобсон. В эксперименте участникам поручали провести определенную работу (эксперимент) с популяцией крыс, а именно следить за их поведением в лабиринте. В одном случае участнику говорили, что крыса «умная», а в другом – что «глупая». В результате были получены данные, которые это подтвердили.

Впоследствии Р. Розенталь и Л. Якобсон повторили свое исследование в школе, где в роли экспериментатора выступили учителя. Оказалось, что «способные» ученики достигли более значительных успехов. В итоге эксперимента, исследователи отметили, что школьные учителя, уверовавшие в высокий интеллектуальный потенциал отдельных учеников, вольно или невольно передали свои ожидания этим ученикам, а те, в свою очередь, оправдали надежды поверивших в них учителей и достигли значительных результатов. Когда учителя ожидают от детей высоких интеллектуальных достижений, они начинают вести себя по отношению к ним более дружелюбно, стремятся воодушевить их, используют несколько иные методы преподавания, допуская большую степень свободы в их познавательной и творческой активности. То есть, эксперимент вполне убедительно доказал: мы получаем то, во что верим.

Феномен в жизни

Особенно это касается детей из неблагополучных семей, от которых зачастую никто и ничего хорошего не ждет. Не удивительно, что худшие ожидания окружающих в подобных случаях оправдываются. И напротив, нередко, стоит иногда авансом похвалить такого ребенка, поверить в него, как, окрыленный этой верой, он «расправляет плечи» и преображается буквально на глазах. Впрочем, речь идет, конечно, не только о детях.

Нередко можно услышать фразу о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая сделала его таким. Это также можно считать успешным примером эффекта Пигмалиона. Если женщина верит в мужчину, он невольно соответствует ее ожиданиям, равно как и в обратном случае, когда женщина концентрирует внимание на неудачах человека, и он все глубже погружается в пучину отчаяния.

Руководители, связывающие свои позитивные ожидания с определенными сотрудниками, оптимистично настроенный врач, уверенный в том, что его пациент благополучно излечится от болезни, – тоже так или иначе, создают особый микроклимат, в котором самооценка и вера в себя у подчиненного или пациента растет, а его успехи – множатся.

Семья не должна быть обузой, из семьи человек должен брать силы и вдохновение на свою социальную и карьерную жизнь. Только при должном отношении внутри семьи человек достигает высот. Впрочем, это не дает право винить в своих неудачах близких: это лишь дополнительный фактор, а главный руководитель жизни человека – это он сам. И только ему решать, будет он успешным, богатым и счастливым, или нет.

Для раздумья

У одного человека пропал топор. Он вышел во двор за топором, все обыскал и не нашел его. А за воротами стоял сын соседа, он стоял как человек, укравший топор. Он ходил как человек, укравший топор, смотрел, как человек, укравший топор и даже говорил, как человек, укравший топор.

Тут человек, у которого украли топор, споткнулся и увидел, что споткнулся о свой топор. Он его не заметил раньше. Подняв топор, он посмотрел на соседского сына… Тот стоял как человек, который никогда не брал топора, он смотрел как человек, который не может украсть топор…

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»