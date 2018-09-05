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У борщевика появился брат

06.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Борьба с борщевиком Сосновского в Беларуси ведется давно, поскольку прикосновение к этому ядовитому растению может спровоцировать раздражение и вызвать ожог кожи. На территории района борщевик также произрастает, но его массовому распространению препятствуют различные методы борьбы, принимаемые землепользователями и заинтересованными службами. Недавно у борщевика, образно говоря, появился брат – золотарник канадский. Тоже опасное растение, которое до недавнего времени использовалось как декоративная культура для озеленения приусадебных участков, клумб, полисадников, улиц. И, тем не менее, ученые определили, что этот чужеродный вид находится в одном ряду с борщевиком Сосновского. О вреде красивого и неприхотливого растения рассказала главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Пузына.

—  Мало кто знает, что высокие зеленые кусты с пышными желтыми соцветиями, которые растут едва ли не в каждом дворе, по-научному называются золотарником канадским. А вот по внешнему виду это растение знакомо многим. Елена Аркадьевна, неужели эта культура несет серьезную опасность, ведь встретить золотарник можно едва ли не в каждом дворе, не говоря уже о местах общего пользования.   

— Недавно ученые Беларуси в ходе исследований выяснили, что золотарник канадский, действительно, находится в одном ряду с борщевиком Сосновского. В растении обнаружили вещества опасные как для человека, поскольку могут вызывать аллергию, так и для окружающей среды. Его быстрое распространение грозит исчезновением других видов растений. Обращаю внимание, что основными источниками его распространения являются приусадебные участки и кладбища, где золотарник используется в качестве культуры для озеленения. Кроме того, он свободно распространяется на лугах, лесных опушках и вырубках. Очень быстро золотарник внедряется на пастбища, выгоны, болота и пустыри.

— Почему приусадебные участки являются первые в списке мест массового произрастания этого растения?

— Садоводы и цветоводы-любители, действительно, очень часто используют золотарник для украшения своих участков, клумб, палисадников, придомовых территорий. Он быстро растет и радует цветением до поздней осени, поэтому люди стараются как можно больше заполнить пустующую территорию этими цветами. Ареал его обитания настолько уже увеличился, что многие даже думают, что это растение всегда росло в нашей стране.

— Где же тогда его родина?

— Северная Америка, запад Канады, Аляска. А в Беларуси он появился в 50-е годы прошлого столетия.

— Любопытно, что способствует быстрому распространению пушистого растения?

— Во-первых, в Беларуси он не встречает так называемых врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника производит до 100 тысяч семян, которые отличаются очень высокой всхожестью, практически до 95%. В-третьих, корни растения вырабатывают ингибиторы – вещества, которые подавляют рост других растений. Как следствие, исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Приведу пример. Там, где поселяется чужеродный вид, заметно меняется состав и структура плодородных почв, сенокосных угодий, затрудняется произрастание многих сельхозкультур, нарушается структура посевов, тем самым снижается урожайность. В лесах, где есть золотарник, не остается ни грибов, ни ягод. Поэтому для природы он хуже даже борщевика, ведь, занимая любой участок, безобидное, на первый взгляд, растение полностью изменяет его животный и растительный мир. Хотя изначально растение культивировалось как декоративное. А сейчас в некоторых районах он рассеялся так сильно, что там уже бьют тревогу и пытаются уничтожать любыми способами. В Министерстве природы и охраны окружающей среды даже подготовили обучающий фильм под названием «Внимание! Золотарник!».

— Хотелось бы узнать, для человека оно также несет серьезную опасность?

— Растение не угрожает жизни человеку, но может вызвать аллергию. Поэтому аллергикам лучшее вообще к нему не прикасаться. И уж тем более использовать в качестве декоративных растений возле своих домов.

— Елена Аркадьевна, а меры борьбы против этого «вредителя» есть?

Бороться с золотарником можно химическими и механическими методами. Можно просто скашивать растение на своем участке и следить за тем, чтобы оно не разрасталось. Скашивать опасный сорняк рекомендуется по мере отрастания до 15-20 сантиметров, то есть 3-4 раза за сезон. Альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа до вызревания семян. В этом случае скошенные растения нужно обязательно утилизировать – сжигать или закомпостировать. Там, где золотарник занимает значительные площади, эффективным решением будет перепашка с подсевом многолетних трав или применение гербицидов. Важно сделать все возможное, чтобы взять золотарник под контроль. Для этого землепользователям достаточно соблюдать простое правило – поддерживать порядок на своих приусадебных участках и на нашей общей земле. Пока в районе ситуация с золотарником контролируемая, хотя встретить его можно едва ли не на каждом подворье, в местах общественного пользования, на сельхозугодиях. Просто если не остановить распространение золотарника сейчас, то уже через пару лет данная работа потребует больше сил и средств.

Наталья Евенко.

 
 
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  Борьба с борщевиком Сосновского в Беларуси ведется давно, поскольку прикосновение к этому ядовитому растению может спровоцировать раздражение и вызвать...
 
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