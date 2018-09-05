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Тело до сих пор не найдено. За убийство менеджера двух минчан приговорили к 23 и 24 годам колонии
06.09.2018 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Минский городской суд огласил обвинительный приговор 29-летнему Ростиславу Светчикову и 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу — 23 и 24 года колонии усиленного режима. По версии следствия, в ноябре 2016 года они убили менеджера Андрея Косяка из-за 50 тысяч долларов. Родные жертвы не раз обращались к обвиняемым с просьбой сказать, где находится тело Косяка, чтобы по-человечески его похоронить. И даже предлагали фигурантам уголовного дела: те показывают, где труп, а потерпевшие не будут просить для них сурового наказания.
— Тело Андрея до сих пор не найдено. Мама не раз во время процесса обращалась к Светчикову и Синькевичу: «Верните тело! Дайте по-человечески похоронить сына!» Но те кивали друг на друга. Мы даже были согласны на то, чтобы не просить суд сурово их наказывать, только бы они сказали, где труп Андрея, — рассказывает TUT.BY Людмила, сестра столичного менеджера Андрея Косяка.
В четверг, 6 сентября, Минский городской суд огласил приговор 29-летнему Ростиславу Светчикову и 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. Мужчинам вменяли ряд статьей Уголовного кодекса — п. 4, 12, 15 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 207 (Разбой), ст. 182 (Похищение человека из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 208 (Вымогательство), ст. 378 (Хищение личных документов), ч. 1 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества), ч. 2 ст. 380 (Подделка документов) и ч. 2, 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Свою вину они так и не признали, Синькевич не отрицал только подделку документов.
Суд приговорил Синькевича к 24 годам, Светчикова — к 23 годам в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Материальный ущерб по делу Косяка — 114 тысяч, моральный — 140 тысяч рублей (по 70 тысяч должен выплатить каждый).
Напомним, начальник отдела продаж столичной компании Андрей Косяк
Тело жертвы не нашли, однако это не помешало предъявить обвинение в убийстве Ростиславу Светчикову и Алексею Синькевичу. Как указано в материалах уголовного дела, менеджера мужчины убили в пейнтбольном клубе, тело вывезли на машине в неизвестном направлении. Во время предварительного расследования Светчиков не раз менял показания, его позиция сводится к тому, что он ни в чем не виноват, все делал по просьбе Синькевича. 4 ноября 2016 года Светчиков решил познакомить Косяка и Синькевича, забрал «дядю Андрея» и отвез из Колодищей в Минск в пейнтбольный клуб.
— Машина была плохо припаркована, вышел ее отогнать в другое место, отсутствовал минут 10. Когда вернулся, увидел, Косяк лежит на земле, сверху на нем сидит Синькевич и душит Косяка пакетом. Я спросил, что он делает? А он ответил: «Если кому-то расскажешь, будешь лежать рядом», — рассказывал Ростислав Светчиков в первый день задержания.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Минский городской суд огласил обвинительный приговор 29-летнему Ростиславу Светчикову и 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. По версии...
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