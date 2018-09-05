Тело до сих пор не найдено. За убийство менеджера двух минчан приговорили к 23 и 24 годам колонии

Минский городской суд огласил обвинительный приговор 29-летнему Ростиславу Светчикову и 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу — 23 и 24 года колонии усиленного режима. По версии следствия, в ноябре 2016 года они убили менеджера Андрея Косяка из-за 50 тысяч долларов. Родные жертвы не раз обращались к обвиняемым с просьбой сказать, где находится тело Косяка, чтобы по-человечески его похоронить. И даже предлагали фигурантам уголовного дела: те показывают, где труп, а потерпевшие не будут просить для них сурового наказания.



Мама убитого менеджера в первый день суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

— Тело Андрея до сих пор не найдено. Мама не раз во время процесса обращалась к Светчикову и Синькевичу: «Верните тело! Дайте по-человечески похоронить сына!» Но те кивали друг на друга. Мы даже были согласны на то, чтобы не просить суд сурово их наказывать, только бы они сказали, где труп Андрея, — рассказывает TUT.BY Людмила, сестра столичного менеджера Андрея Косяка.

В четверг, 6 сентября, Минский городской суд огласил приговор 29-летнему Ростиславу Светчикову и 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. Мужчинам вменяли ряд статьей Уголовного кодекса — п. 4, 12, 15 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 207 (Разбой), ст. 182 (Похищение человека из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 208 (Вымогательство), ст. 378 (Хищение личных документов), ч. 1 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества), ч. 2 ст. 380 (Подделка документов) и ч. 2, 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Свою вину они так и не признали, Синькевич не отрицал только подделку документов.

Суд приговорил Синькевича к 24 годам, Светчикова — к 23 годам в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Материальный ущерб по делу Косяка — 114 тысяч, моральный — 140 тысяч рублей (по 70 тысяч должен выплатить каждый).

Напомним, начальник отдела продаж столичной компании Андрей Косяк пропал в ноябре 2016 года , через месяц его автомобиль Audi Q7 волонтеры нашли в Минском районе. Накануне исчезновения минчанин собирался купить новое авто Toyota Land Cruiser за 50 тысяч долларов, деньги хранил дома, но после его исчезновения крупная сумма пропала.

Тело жертвы не нашли, однако это не помешало предъявить обвинение в убийстве Ростиславу Светчикову и Алексею Синькевичу. Как указано в материалах уголовного дела, менеджера мужчины убили в пейнтбольном клубе, тело вывезли на машине в неизвестном направлении. Во время предварительного расследования Светчиков не раз менял показания, его позиция сводится к тому, что он ни в чем не виноват, все делал по просьбе Синькевича. 4 ноября 2016 года Светчиков решил познакомить Косяка и Синькевича, забрал «дядю Андрея» и отвез из Колодищей в Минск в пейнтбольный клуб.

— Машина была плохо припаркована, вышел ее отогнать в другое место, отсутствовал минут 10. Когда вернулся, увидел, Косяк лежит на земле, сверху на нем сидит Синькевич и душит Косяка пакетом. Я спросил, что он делает? А он ответил: «Если кому-то расскажешь, будешь лежать рядом», — рассказывал Ростислав Светчиков в первый день задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.