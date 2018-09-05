|
Заседание информагентств СНГ проходит в Кыргызстане
06.09.2018 09:41 — Новости Общества | БелТА
Фото Кабар
6 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. XXV заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (информагентств СНГ) проходит в Чолпон-Ате.
На встрече планируется обсудить реализацию проектов в рамках Года культуры в СНГ, деятельность Исполнительного комитета СНГ в сфере информационных обменов, ключевые события в регионе в 2018-2019 годах. Докладчики расскажут о перспективных планах работы медиа, которые они представляют. Также состоится краткая презентация XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", который пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области.
Организатором нынешнего заседания Информсовета СНГ выступает Кыргызское Национальное информационное агентство "Кабар".
Белорусское телеграфное агентство на встрече представляет генеральный директор Ирина Акулович.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. XXV заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (информагентств...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)