Заседание информагентств СНГ проходит в Кыргызстане

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6 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. XXV заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (информагентств СНГ) проходит в Чолпон-Ате.

На встрече планируется обсудить реализацию проектов в рамках Года культуры в СНГ, деятельность Исполнительного комитета СНГ в сфере информационных обменов, ключевые события в регионе в 2018-2019 годах. Докладчики расскажут о перспективных планах работы медиа, которые они представляют. Также состоится краткая презентация XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", который пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области.

Организатором нынешнего заседания Информсовета СНГ выступает Кыргызское Национальное информационное агентство "Кабар".

Белорусское телеграфное агентство на встрече представляет генеральный директор Ирина Акулович.-0-