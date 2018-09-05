ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БРСМ отмечает День рождения!

06.09.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

6 сентября исполняется 12 лет со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня эта организация объединяет порядка полумиллиона ребят со всех уголков страны.

БРСМ реализует огромное количество проектов по самым разным направлениям деятельности.

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» – правопреемник комсомола Беларуси, Союза молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза молодежи, Белорусского союза молодежи. Решение о его создании было принято 6 сентября 2002 г. на объединительном съезде. Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно поживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ».

 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 сентября исполняется 12 лет со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня эта организация объединяет порядка полумиллиона ребят со
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Минском мужчина представился доктором и приставал к 7-летней девочке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика