БРСМ отмечает День рождения!

6 сентября исполняется 12 лет со дня образования Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня эта организация объединяет порядка полумиллиона ребят со всех уголков страны.

БРСМ реализует огромное количество проектов по самым разным направлениям деятельности.

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» – правопреемник комсомола Беларуси, Союза молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза молодежи, Белорусского союза молодежи. Решение о его создании было принято 6 сентября 2002 г. на объединительном съезде. Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно поживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ».