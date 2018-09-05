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Около 7,5 тыс. белорусских военных участвуют в командно-штабном учении ВС
06.09.2018 10:29 — Новости Общества | БелТА
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Учение стартовало сегодня и проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева.
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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