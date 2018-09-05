На матчах Лиги Наций появится бесплатная VIP-зона

55 европейских сборных включаются в борьбу за места и награды Лиги Наций УЕФА. Среди них и Беларусь. Уже 8 сентября на стадионе «Динамо» наша сборная в стартовом матче будет принимать команду Сан-Марино. Цифровое телевидение VOKA совместно с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» дают возможность самым остроумным болельщикам получить гарантированные премиум-места на стадионе.

Напомним, что с конца августа VOKA организует на белорусских стадионах особую зону с домашним антуражем для просмотра матчей национального Чемпионата, а теперь и международных встреч. Более того, у гостей есть возможность посмотреть матч в компании известных персон, связанных с футболом. Например, во время прошлых игр компанию болельщикам на VIP-местах составили футболисты «БАТЭ» Слободан Симович и Владислав Мухамедов, а также комментатор Николай Ходасевич.

Попасть на необычные места может любой желающий: нужно только выполнить несложные условия конкурса: заполнить регистрационную форму , а также придумать футбольную кричалку.

Появление премиум-зоны на стадионах, где проходят матчи Чемпионата Беларуси и Лиги Наций с участием белорусской сборной, стало подарком болельщикам в честь запуска раздела цифрового телевидения VOKA «Наш футбол». В разделе можно посмотреть онлайн-трансляции всех без исключения игр «Беларусбанк: высшая лига», а также найти архив состоявшихся матчей, новости футбола, расписание встреч и турнирную таблицу.

91 В блог