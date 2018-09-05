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На матчах Лиги Наций появится бесплатная VIP-зона
06.09.2018 10:57 — Новости Общества | 21.by
55 европейских сборных включаются в борьбу за места и награды Лиги Наций УЕФА. Среди них и Беларусь. Уже 8 сентября на стадионе «Динамо» наша сборная в стартовом матче будет принимать команду Сан-Марино. Цифровое телевидение VOKA совместно с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» дают возможность самым остроумным болельщикам получить гарантированные премиум-места на стадионе.
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55 европейских сборных включаются в борьбу за места и награды Лиги Наций УЕФА. Среди них и Беларусь. Уже 8 сентября на стадионе «Динамо» наша сборная в стартовом матче будет принимать команду Сан-Марино. Цифровое телевидение VOKA совместно с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» дают возможность самым остроумным болельщикам получить гарантированные премиум-места на стадионе.
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