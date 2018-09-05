Первокурсники БГУ завоевали 4 медали на олимпиаде по информатике в Японии

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсники факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета завоевали 4 медали на международной олимпиаде школьников по информатике (IOI2018), которая завершится 7 сентября в городе Цукуба (Япония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Золотыми призерами стали выпускник гимназии №2 Могилева Александр Керножицкий и выпускник Лунинецкой средней школы № 2 Андрей Некрашевич. Серебро сборной Беларуси принесли выпускник гомельской гимназии №5 Станислав Титенок и выпускник витебской гимназии №1 Марк Корнейчик.

"Это самый лучший результат белорусов за все время выступлений на международных олимпиадах по информатике, что позволило им занять четвертое командное место, разделив его со сборной России. Первого места удостоены информатики из Китая", - проинформировали в БГУ.

Всего олимпиада приняла более 900 участников из 88 стран мира. В течение двух дней школьникам необходимо было решить три задания и на их базе разработать программу по выполнению конкретной задачи. На каждую отводилось по 5 часов. Церемония награждения победителей пройдет 7 сентября.-0-