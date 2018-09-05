"Воздействие минимально". В Бресте экологи обсудили вопрос строительства дороги на Ольманских болотах

Как построить дорогу в Ольманских болотах с минимальными последствиями для заказника, обсудили в Бресте 5 сентября на заседании координационного экологического совета при областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поводом для встречи стало строительство на территории заказника «Ольманские болота» лесохозяйственной дороги , которая пройдет от деревни Букча Гомельской области до реки Ствига. Лесхозу она нужна для того, чтобы добираться до очагов лесных пожаров и мест вырубки.

— В Ольманских болотах всегда идет заготовка клюквы людьми, которые проживают рядом, в том числе и украинцами. Они идут в болото заготавливать клюкву — и ежегодно возникают пожары. Если нет дороги, у нас нет возможности доставить туда технику, — объяснил присутствовавший на заседании начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

Большая часть строящейся дороги располагается на месте старой, которую проложили еще в польские времена, сообщил заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды Сергей Шилинчук. Причиной спора экологов и строителей стал участок продолжительностью 1,4 километра, который проходит по верховому болоту заказника. Эта часть дороги — новая. Старая «лесная трасса» здесь не проходила — она соединяла два участка петлей в три километра, и претензий у общественности не вызывала. Активисты обеспокоились, что прокладка новой дороги по болоту может нарушить гидрологический режим территории, и забили тревогу.

На встрече в Бресте спецалисты объяснили, почему строительство нового участка по лучше для заказника, чем прокладка старого объезда.

— Проектировщик и организация, проводившая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), пришли к мнению, что на выбранном участке воздействие на естественный гидрологический, водный режимы и на окружающие территории минимален, — сообщил Сергей Шилинчук.

Отчет о воздействии на окружающую среду лесохозяйственной дороги готовил Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Замдиректор учреждения Виктор Демянчик отметил, что из двух вариантов, строительство нового участка более предпочтительно с природоохранной точки зрения.

— Если мы будем делать по другому варианту (по старой дороге. — Прим. TUT.BY), то разрежем пойму. И непонятно, как эта пойма себя поведет, — объяснил Виктор Трофимович.

Двухчасовое обсуждение реализуемого проекта завершилось принятием резолюции. В тексте документа не оговаривалось изменение направления будущей дороги, но разрешился еще один важный для экологов вопрос — размещение карьеров для добычи песка на строительство «болотной трассы». Авторы резолюции предложили заказчику работ, Полесскому лесхозу, вынести их за пределы заказника «Ольманские болота».