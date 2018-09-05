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"Воздействие минимально". В Бресте экологи обсудили вопрос строительства дороги на Ольманских болотах

06.09.2018 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Как построить дорогу в Ольманских болотах с минимальными последствиями для заказника, обсудили в Бресте 5 сентября на заседании координационного экологического совета при областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поводом для встречи стало строительство на территории заказника «Ольманские болота» лесохозяйственной дороги, которая пройдет от деревни Букча Гомельской области до реки Ствига. Лесхозу она нужна для того, чтобы добираться до очагов лесных пожаров и мест вырубки.

— В Ольманских болотах всегда идет заготовка клюквы людьми, которые проживают рядом, в том числе и украинцами. Они идут в болото заготавливать клюкву — и ежегодно возникают пожары. Если нет дороги, у нас нет возможности доставить туда технику, — объяснил присутствовавший на заседании начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

Большая часть строящейся дороги располагается на месте старой, которую проложили еще в польские времена, сообщил заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды Сергей Шилинчук. Причиной спора экологов и строителей стал участок продолжительностью 1,4 километра, который проходит по верховому болоту заказника. Эта часть дороги — новая. Старая «лесная трасса» здесь не проходила — она соединяла два участка петлей в три километра, и претензий у общественности не вызывала. Активисты обеспокоились, что прокладка новой дороги по болоту может нарушить гидрологический режим территории, и забили тревогу.

На встрече в Бресте спецалисты объяснили, почему строительство нового участка по лучше для заказника, чем прокладка старого объезда.

— Проектировщик и организация, проводившая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), пришли к мнению, что на выбранном участке воздействие на естественный гидрологический, водный режимы и на окружающие территории минимален, — сообщил Сергей Шилинчук.

Отчет о воздействии на окружающую среду лесохозяйственной дороги готовил Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Замдиректор учреждения Виктор Демянчик отметил, что из двух вариантов, строительство нового участка более предпочтительно с природоохранной точки зрения.

— Если мы будем делать по другому варианту (по старой дороге. — Прим. TUT.BY), то разрежем пойму. И непонятно, как эта пойма себя поведет, — объяснил Виктор Трофимович.

Двухчасовое обсуждение реализуемого проекта завершилось принятием резолюции. В тексте документа не оговаривалось изменение направления будущей дороги, но разрешился еще один важный для экологов вопрос — размещение карьеров для добычи песка на строительство «болотной трассы». Авторы резолюции предложили заказчику работ, Полесскому лесхозу, вынести их за пределы заказника «Ольманские болота».

 
Теги: Брест
 
 
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Экологи считают, что строительство дороги нарушит гидрологический режим в заказнике.
 
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