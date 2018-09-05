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Покончил с собой военнослужащий Слонимского гарнизона
06.09.2018 10:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 сентября. В одной из воинских частей Слонимского гарнизона 5 сентября совершил суицид военнослужащий рядовой Орлов, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Военнослужащему 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода. Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы", — говорится в релизе.
По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.
БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. В одной из воинских частей Слонимского гарнизона 5 сентября совершил суицид военнослужащий рядовой Орлов, сообщила пресс-служба Минобороны. ...
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