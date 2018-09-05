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В Минске переименовывают несколько остановок

06.09.2018 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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С 17 сентября в Минске переименуют несколько остановок. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

Остановку «Дражня» на Ваупшасова в обоих направлениях переименуют в «Ваупшасова, 33»

«Серебрянку» на Малинина в направлении проспекта Рокоссовского назовут «Парк Грековой».

Остановку «14-й км» на Смиловичском тракте в обоих направлениях будут объявлять как «Смиловичский тракт».

«Автовокзал «Восточный» на улице Тростенецкой в направлении 2-го Велосипедного переулка будет называться «Тростенецкая».

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько остановок в Минске получат новые названия.
 
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