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В Минске переименовывают несколько остановок
06.09.2018 11:52 — Новости Общества | Tut.by
С 17 сентября в Минске переименуют несколько остановок. Об этом сообщает «
Остановку «Дражня» на Ваупшасова в обоих направлениях переименуют в «Ваупшасова, 33»
«Серебрянку» на Малинина в направлении проспекта Рокоссовского назовут «Парк Грековой».
Остановку «14-й км» на Смиловичском тракте в обоих направлениях будут объявлять как «Смиловичский тракт».
«Автовокзал «Восточный» на улице Тростенецкой в направлении 2-го Велосипедного переулка будет называться «Тростенецкая».
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Несколько остановок в Минске получат новые названия.
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