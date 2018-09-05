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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные

06.09.2018 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало сентября продолжает радовать нас комфортной летней погодой. Температурный фон на 3-8 градусов превышает климатическую норму. Так тепло в первые дни осени бывает не так часто: за последние 70 лет это в третий раз. Вода на реках и водоемах страны хорошо прогревается: по данным гидрологов, ее температура сейчас находится в основном в пределах от 17 до 22 градусов тепла", - сказали в Белгидромете.

В субботу, 7 сентября, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Лишь ночью и утром по юго-западу Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается небольшая облачность, будет в основном без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 21-27 градусов.

На предстоящих выходных погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления от обширного антициклона, обосновавшегося над европейской частью России, и теплая воздушная масса. "Природа порадует минчан и гостей столицы чудесной летней сухой погодой в День города", - отметили в Белгидромете.

В субботу, 8 сентября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - плюс 20-26 градусов.

В воскресенье, 9 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.

"По предварительному прогнозу, в начале следующей недели атмосферное давление начнет медленно понижаться. Появится больше облаков, постепенно приблизятся к нашим регионам фронтальные разделы, начнутся дожди. Температурный фон понизится и вернется к климатической норме", - добавили в Белгидромете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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