



В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» спасатели Кировского РОЧС провели мероприятие «Магазин «Универмаг». Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС.

Работники РОЧС беседовали с юными и взрослыми посетителями магазина, которые приходили приобрести канцелярские товары к школе. Спасатели рассказали взрослым о пожарах, произошедших по вине детской шалости, напомнили о важности научить ребенка правилам безопасного поведения.

Юным кировчанам спасатели напомнили о правилах безопасного поведения в быту, о недопустимости игр с огнем.

Взрослых и детей порадовала наглядно-изобразительная продукция, которую им вручили работники РОЧС. Всем ребятам спасатели пожелали успехов в учебе, а взрослым – всегда помогать своим детям, чтобы малыши всегда были в центре внимания родителей!