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Спасатели Кировского РОЧС провели мероприятие «Магазин «Универмаг»

06.09.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Спасатели Кировского РОЧС провели мероприятие «Магазин «Универмаг»

В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» спасатели Кировского РОЧС провели мероприятие «Магазин «Универмаг». Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС.

Работники РОЧС беседовали с юными и взрослыми посетителями магазина, которые приходили приобрести канцелярские товары к школе. Спасатели рассказали взрослым о пожарах, произошедших по вине детской шалости, напомнили о важности научить ребенка правилам безопасного поведения.

Юным кировчанам спасатели напомнили о правилах безопасного поведения в быту, о недопустимости игр с огнем.

Взрослых и детей порадовала наглядно-изобразительная продукция, которую им вручили работники РОЧС. Всем ребятам спасатели пожелали успехов в учебе, а взрослым – всегда помогать своим детям, чтобы малыши всегда были в центре внимания родителей!

 
 
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В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» спасатели Кировского РОЧС провели мероприятие «Магазин «Универмаг». Об этом рассказал...
 
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